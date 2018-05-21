Общественная палата Крыма просит ФСБ присмотреться к лидеру крымских коммунистов

В Общественной палате Крыма попросят ФСБ и прокуратуру заняться лидером крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены палаты решили обратиться с заявлением в силовые структуры, прочитав интервью Грача одному из украинских СМИ. Отметим, что известный крымский политик дал интервью украинскому изданию еще в марте, но общественники заметили его почти спустя два месяца. В интервью Грач говорит, что власти пытаются «придушить крымских татар», крымчане живут «в бедности», и в целом критикует руководство республики.

По мнению главы Общественной палаты Крыма Григория Иоффе, Грач побаивается критиковать власти России и поэтому в своих заявлениях отрывается на крымских руководителях. При этом он подчеркнул, что обращение в ФСБ будет не из-за критики властей, а выбора крымчан в 2014 году, что заметил в интервью Грача Иоффе.

«Зная много лет Леонида Ивановича, знаю, что он скажет по поводу нашего заседания: «закрыли рот», «не дают критиковать», «стоят на страже крымской власти, защищают ее». Ничего подобного», – заявил глава Общественной палаты, добавив, что власть в Крыму критикуется «с утра до вечера».

В палате допустили, что украинское СМИ могло исказить некоторые формулировки в интервью, но подчеркнули, что Грач после опубликования материала не выступил с опровержением. А значит, по мнению общественников, конечный вариант интервью его устроил.

«Мне сдается, что его высказывания в интервью нарушают действующее законодательство. По сути дела Леонид Иванович Грач ставит под сомнение и российский выбор Крыма, и то, что произошло в 2014 году. Заметьте – ни одного доброго слова за все эти годы от Грача по поводу того, что произошло в Крыму, мы не слышали», – сказал Иоффе, добавив: если эксперты силовых структур обнаружат нарушение, то «пусть человек ответит». Отметим, что в начале своего выступления на заседании Общественной палаты Иоффе описал Грача как «известного общественно-политического деятеля Крыма», «много сделавшего для становления и развития Крыма».

«Леонид Иванович, по моему личному мнению, опускается до уровня лже-общественных блогеров, так называемых «диванных»», – заявил первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов, подчеркнув, что комментирует интервью Грача не как чиновник и представитель правительства, а как обычный крымчанин.

Члены Общественной палаты Крыма намерены обратиться и к руководителю партии «Коммунисты России» Максиму Сурайкину, чтобы он дал свою оценку высказываниям Грача.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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