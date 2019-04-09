В – вседозволенность: родственник депутата Госдумы Козенко избил крымчанина (ВИДЕО)

Председатель Нижнегорского районного совета Александр Петров опять оказался в эпицентре скандала. Его обвинил в рукоприкладстве один из жителей района, пришедший на прием. Видео инцидента выложили в соцсетях.

Петров приближается к одному из пришедших на прием, заявляет «Мы все здесь уважаемые люди» и в ответ на возражение наносит удар

Пострадавший утверждает, что Петров не только ударил его по руке с телефоном, на который велась видеосъемка, но и пнул по ноге. На место пришлось вызывать медиков, чтобы оказать посетителю помощь.

«Вот так проходят приемы главы муниципального образования Нижнегорсого района – председателя районного совета Петрова А.В., – написал в Facebook крымский общественник Александр Талипов. – Петров А.В. герой множества публикаций, это ему всё сходит с рук. Говорят, из-за того, что он родственник депутата Госдумы Козенко. Если я не ошибаюсь, это не первая агрессия этого атлетически сложенного мужчинки… Главное, что руководство Крыма этот герой из 90-х устраивает…»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Петрова, действительно не в первый раз обвиняют в избиении. В сентябре 2017 года депутат от партии «Единая Россия» Екатерина Самбурская заявила, что глава Нижнегорского района напал сначала на ее мужа, а потом и на нее: начал душить, потом несколько раз ударил по голове. После драки Самбурская была госпитализирована с сотрясением головного мозга и многочисленными ушибами мягких тканей, а также подозрением на перелом правой руки. Депутат Госдумы Андрей Козенко, супруге которого Петров приходится братом, факт драки отрицал, называя все произошедшее бредом. Новый инцидент с родственником он пока не прокомментировал. Не сделали пока никаких заявлений ни глава Крыма Сергей Аксенов, ни спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Между тем, рукоприкладство со стороны депутатов в Крыму становится обычным делом. «Такое по всему Крыму, прошли времена, когда можно было зайти в администрацию и там тебя хотя бы выслушают…», – пишут крымчане, обсуждая инцидент.

Напомним, что недавно житель Джанкоя Игорь Никитенко – инвалид с детства I группы по зрению, страдающий диабетом, – заявил, что его избил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам пострадавшего, это произошло 27 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия» в Джанкое. «Били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду и на полу били по голове и почкам, которые от сахарного диабета и так ели дышат», – рассказал Никитенко.

Шеремет, в свою очередь написал заявление на Никитенко в правоохранительные органы, заявив, что его поддерживает Украина.

Нижнегорский, Лиана Макоба

Нижнегорский. Другие новости 09.04.19

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