Депутат-единоросс от Крыма Шеремет получил плевок и избил обманутого инвалида (ФОТО)

Житель Джанкоя Игорь Нестеренко, который является инвалидом с детства I группы по зрению и страдает диабетом, сообщил в соцсетях, что его избил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам пострадавшего, это произошло 27 февраля в общественной приемной партии «Единая Россия» в Джанкое. «Били по лицу, в нос ударили, с носа кровь пошла, порвали одежду и на полу били по голове и почкам, которые от сахарного диабета и так ели дышат», – говорится в сообщении Нестеренко в паблике «Черный список Крым/Симферополь/Севастополь».

Депутат от ЕР избил инвалида в Джанкое, скриншот страницы пострадавшего Игоря Нестеренко в соцсети «ВКонтакте»

Нападению предшествовали события 2016 года, тогда мужчина обращался к депутату за помощью, чтобы помочь своей больной жене родом из Украины, тоже инвалиду, получить гражданство России и должное лечение в Крыму. «В 2016 году я к нему обращался за помощью, но он пообещал и до сих пор ждем его обещания, когда супруга моя год назад как умерла и помощи так не дождалась», – сообщил Нестеренко.

Недавно пострадавший узнал, что Шеремет проводит личный прием жителей в Джанкое, пришел в приемную ЕР и плюнул в парламентария в отместку за жену. «Когда я в него плевал, то произнес, что это тебе за мою супругу», – рассказал Нестеренко. По его словам, сразу после плевка, его стали избивать несколько человек, в том числе и «сам Шеремет». Была вызвана полиция. Пострадавший сообщил, что Шеремет ударил его два раза при полицейских. Однако, по словам Нестеренко, в наручниках в итоге оказался только он, поскольку, по утверждению депутата, якобы хотел напасть на него. Со слов пострадавшего, Шеремет заявил правоохранителям, что Нестеренко находился в состоянии опьянения. После чего полиция отвезла пострадавшего на медицинское освидетельствование в районную больницу. «Но его утверждение рассыпалось на ровном месте», – сообщил Нестеренко. В крови пострадавшего не обнаружили ни следы алкоголя, ни наркотики.

«Ненавижу за вранье депутата Шеремета и еще больше за безразличие к моей покойной супруге мэра г. Джанкоя Эдуарда Селиванова, к которому обращались за помощью неоднократно», – заявил пострадавший.

По словам инвалида, из-за обвинений в его адрес со стороны Шеремета, Следственный комитет заставил его «пройти освидетельствование», у него «сняли отпечатки рук, пальцев и подошвы ботинок». Более того, добавил пострадавший, у него «по прихоти депутата Шеремета» изъяли пластиковую трость, с помощью которой он передвигается. После избиения, по словам Нестеренко, он плохо себя чувствует. Сегодня он обратился в больницу, чтобы в том числе снять побои.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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