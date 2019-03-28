В Крыму инвалиду грозит уголовное дело за обиженного депутата-единоросса

Инвалид Игорь Никитенко, обвинивший в избиении депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, может стать фигурантом уголовного дела. По словам самого пострадавшего, народный избранник увидел в поступке мужчины, который из-за бездействия депутата потерял жену и потому плюнул в парламентария, украинский след.

О том, что на Никитенко могут возбудить уголовное дело, рассказал на своей странице в Facebook крымский правозащитник Александр Талипов. Он сообщил, что в дом к инвалиду приходили следователи и искали запрещенную литературу, так как Шеремет заявил, что его поддерживает Украина. «Игорю и его маме сегодня после этих действий стало плохо, сейчас они находятся в шоковом состоянии. Игорь говорит, ему терять нечего, долго жить он не собирается, но найти правду надеется», – отметил Талипов.

Как сообщил сам Никитенко, с ним работали сразу три следователя. «Изначально этим делом занимался один следователь, потом второй, теперь уже третий. С первым я общался, когда лежал в больнице, он ко мне приходил. Второй объявился, когда меня уже выписали, – расспрашивал меня о том, почему я попал в больницу. Вчера [26 марта] ко мне позвонил третий. И он задает мне все те же вопросы», – рассказал инвалид изданию ForPost.

При этом правоохранитель поинтересовался, как слепой Никитенко мог узнать о приеме граждан депутатом Шереметом. «Я сказал ему, что есть специальные программы экранного доступа, которые позволяют таким, как я, читать. Далее, состою ли я или состоял когда-либо в политических партиях, принадлежу ли я к каким-то организациям?» – добавил крымчанин. В доме Никитенко прошли обыски, при этом в протоколе осмотра следователь указал, что квартира – место происшествия.

Таким образом, заявление депутата расследуют тщательнейшим образом, а то, что Никитенко был избит Шереметом и его помощниками, практически игнорируется. «Следствие засекречено. Ничего толком мне не говорят. По мне – ноль вообще! То, что меня избили, все молчат. Никто не приходит, ничего не выясняет», – посетовал инвалид.

Напомним, конфликт между Никитенко и Шереметом произошел 27 февраля. Инвалид пришел на прием к депутату и плюнул ему в лицо, за что был избит. Никитенко объяснил свои действия тем, что не раз обращался к парламентарию за помощью для своей жены, но он умерла, так и не дождавшись обещанной поддержки. В результате инцидента инвалид неделю провел в больнице. Он обратился с заявлением в прокуратуру и в Следственный комитет.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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