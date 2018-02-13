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Вторник, 13 февраля 2018, 18:17 мск

Крым

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Крымчанам, не получающим платежки за капремонт, советуют завести почтовые ящики

Крымчане продолжаются жаловаться на не доходящие до них платежки за капремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крымском республиканском едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ) в качестве одной из причин этого называют отсутствие возможности передать гражданину счет.

«Ежемесячно Крымский республиканский Единый информационно-расчетный центр формирует единые платежные документы со взносами на капитальный ремонт и осуществляет их доставку до абонента. В данном вопросе есть несколько сложностей. Первый и основной момент – это отсутствие почтовых ящиков либо их неудовлетворительное состояние в жилом фонде», – пояснил директор ЕИРЦ Денис Галахов.

По его словам, в связи с этим организация обращалась в жилищную инспекцию и управляющие организации. «Хотелось бы отметить – это обязанность гражданина обеспечить свое жилье почтовым ящиком», – подчеркнул Галахов.

Между тем, он порекомендовал всем крымчанам обращаться в ЕИРЦ, в случае если они не получают платежки. По словам директора, допускается, что в этом может быть вина тех, кто занимается доставкой документов, поэтому в ЕИРЦ готовы вести претензионную работу с исполнителями.

Также Галахов рассказал о планах включить в ближайшее время всех поставщиков коммунальных услуг в единый платежный документ, который получают жители Алушты и Судака.

«В целом работа по Крыму продолжается, включаются как управляющие, так и ресурсоснабжающие организации», – сказал Галахов.

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