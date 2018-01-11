В Госдуме посоветовали жителям Крыма не платить за капремонт чужих домов

В Госдуме России порекомендовали жителям Крыма открывать спецсчета для своих многоквартирных домов в рамках реализации программы капремонта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«Я была категорическим противником «общего котла». Потому что, когда вы платите за ремонт чужого дома и будете платить много лет, а через какое-то время ситуация как-то поменяется, и вам скажут – а на вас вот денег и не хватило», – сказала Хованская.

По ее словам, в парламенте планируют усилить контроль за сохранностью уплаченных средств по капремонту: «Потому что мы видели, что у нас произошло со многими банками, даже из первой десятки», – пояснила депутат.

Хованская прокомментировала случаи, когда крымчане, проживающие в неприватизированном жилье получают платежки, уведомляющие о необходимости заплатить взнос на капремонт.

«Категорически недопустимо взимать взнос на капремонт с нанимателей жилых помещений. Платить должны только собственники. Это как раз случай перекладывания обязанностей публичной власти на гражданина-нанимателя, который, кстати, и не хочет приватизировать, потому что у него нет денег на взнос, на оплату налога», – заявила председатель комитета.

По мнению депутата, в Крыму, также как и в Севастополе, существует острая проблема с аварийным жильем. По ее словам, на переселение из таких домов региону будут выделены дополнительные деньги, после весенних изменений в федеральный бюджет. При этом Хованская не стала озвучивать даже приблизительную сумму общего финансирования.

«Проблема Крыма не в том, что мало денег, а в том, что эти деньги не успевают осваивать. Мы с этим сталкивались, эти деньги возвращаются назад в федеральный бюджет», – утверждает депутат.

Неосвоенные деньги по этой программе фактически означают, что местные власти не могут привлечь для ее реализации количество застройщиков пропорциональное остроте проблемы.

Хованская также напомнила о программе реновации, законопроект по которой до сих пор не внесен. Планируется, что в феврале документ пройдет общественные обсуждения. По словам депутата, реновация обсуждается в том числе и с властями Севастополя, однако при реализации программы могут быть трудности из-за большого количества аварийного фонда в городе.

Еще одним важным для внимания федерального центра направлением в сфере ЖКХ депутат назвала тарифы для населения. По ее словам, они могут повышаться лишь раз в год. При этом нарушение установленных предельных индексов недопустимо, рост платежей не должен превышать уровень реальной инфляции.

«Вообще мы относимся к Крыму очень бережно и аккуратно. И понимаем ситуацию, потому что он находится в другом правовом поле. Президент очень озабочен этой проблемой», – заявила Хованская.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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