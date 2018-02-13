На ремонт старых домов в Крыму нужно 133 миллиарда рублей – крымчане столько не соберут

Практически весь жилой фонд Крыма находится в неудовлетворительном состоянии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чтобы провести капитальный ремонт во всех проблемных домах потребуется 133 миллиарда рублей.

По информации директора крымского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Валерия Стахнева, программа до 2045 года предусматривает проведение работ в 10 тысячах 333 домах. При этом количество зданий может измениться, так как меняется и состояние самого жилого фонда.

«Раз в 25 лет дом нуждается в проведении капитального ремонта. Ремонтные работы в Крыму не осуществлялись. Сегодня состояние жилфонда плачевное», – пояснил Стахнев, уточнив, что одним из самых проблемных регионов является Щелкино, где во многих домах сильно изношены кровли.

По его словам, при условии, что действующая сумма взноса за капитальный ремонт в размере 6,16 рублей за квадратный метр жилплощади сохранится, при сборе в 100% удастся собрать не более 60 миллиардов рублей. Предполагается, что остальная сумма будет получена из федерального и республиканского бюджета.

«На основании региональной программы была разработана краткосрочная программа на 2017-2018 годы. Она предусматривает ремонт по 870 видам работ, это 348 многоквартирных домов», – рассказал директор фонда, добавив, что ремонт начался во второй половине 2017 года, и за шесть месяцев было выполнено 132 вида работ. Как пояснил заместитель директора фонда Сергей Ломакин, проводился ремонт лифтов, кровель и фасадов. Кроме того, в рамках капремонта будут проводиться работы по фундаменту, подвалам и инженерным сетям.

При выборе домов, подлежащих проведению капитального ремонта, руководствовались информаций о последней дате проведения работ в здании, годом постройки и собираемости взносов на оплату услуг ЖКХ. Однако не все требующие срочного ремонта дома оказались в этом списке, так как некоторые муниципалитеты предоставляли неактуальную информацию о жилищном фонде. Что также вызвало сложности в региональном фонде капремонта по точному прогнозированию расходов.

Сейчас в списке домов, попавших в программу, есть здания, за ремонт которых по плану возьмутся лишь в 2030 году или позже.

«Мы можем передвинуть дома на более ближний срок при определенных условиях. Основным критерием является источник финансирования. Будь-то поддержка из любого бюджета, увеличенный взнос для собственника либо кредиты», – пояснил Ломакин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.02.18

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