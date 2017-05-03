Выбивать с крымчан платежи по капремонту через суды начнут с сентября

Публикации за 03.05.17

В Крыму анонсировали сроки начала претензионной работы по неуплаченным взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что задействованные в сборе средств структуры могут начать обращаться в суды уже в сентябре.

При этом требовать будут не только неуплаченные с прошлого сентября платежи, но и пеню: «Любые популистские инсинуации различных «общественников» и «политиков» о том, что платить не надо, просто подставляют людей. Потом все это выразится в больших суммах, которые будет не так просто оплатить и пенсионерам, и всем прочим. Поэтому хотелось бы, чтобы все это услышали и поняли – платить надо», – заявил директор АНО «ЖКХ контроль» Анатолий Петров.

По словам заместителя генерального директора «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов» Игоря Спилиоти, планы по ремонту домов были сдвинуты. Повлиял на это перенос даты начала сбора взносов – срок отодвинули на сентябрь прошлого года. При этом представитель фонда капремонта уверяет, что статистика сбора средств по Крыму очень неплохая и даже прогрессирует в лучшую сторону.

«Крымчане довольно хорошо платят. Мы сравнивали с материковой Россией. В марте у нас была собираемость уже на уровне 27% – некоторые регионы России достигали этого за два года. Сейчас динамика улучшилась, на вчерашний день поступило 3 миллиона 186 тысяч рублей (с начала года). Динамика показывает увеличение взносов, что нам позволяет уверенно утверждать, что в этом году будут полностью профинансированы запланированные работы по капремонту МКД», – заверил Спилиоти.

Всего же в фонд с сентября 2016 года поступило 214 миллионов 586 тысяч рублей. Под действие региональной программы попадают 10 тысяч 778 домов во всех муниципалитетах Крыма. В 2017 году краткосрочным планом предусмотрены работы на 198 домах – планируется замена 107 единиц лифтового оборудования, ремонт 144 крыш и 140 фасадов.

Как уже сообщал «Новый День», в марте министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов заявил о том, что чиновники решили отстрочить штрафы для крымчан по неуплате взносов за капремонт. По его словам, в министерстве было принято решение «с 1 апреля пеню не начислять», предоставив для уплаты еще месяц, «но это (отсрочка) не может длиться вечно».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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