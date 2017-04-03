В Крыму не собираются хоронить идею единой коммунальной платежки

Публикации за 03.04.17

В Крыму не собираются отказываться от внедрения единого платежного документа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект будет реализован, даже несмотря на трудности, связанные с взаимодействием министерства жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, ранее заместитель министра ЖКХ Крыма Якуб Зейтулаев обвинил муниципалитеты в срыве программы и предложил ее свернуть. Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех глав проблемных регионов подготовить объяснительные, предупредив, что такое отношение к проекту может отразиться на их карьере. Однако сомнения о целесообразности реализации программы озвучивала министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина, заявив о невозможности передачи ресурсоснабжающими организациями своих баз данных ГУПу «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр».

«Идея единого платежного документа не похоронена. Это один из пунктов реформирования ЖКХ, программу по которому утвердил президент Российской Федерации. Единый платежный документ на всей территории Республики Крым будет запущен в любом случае. ГУП «ЕИРЦ», созданный при министерстве ЖКХ, работает в плановом режиме, в полном порядке все движется», – заверил сегодня министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов.

По его словам, в министерстве добились «понимания» от профильных МУПов и организаций, занимающихся водоснабжением и теплоснабжением населения. В то же время, остаются «некое непонимание и проблемы», связанные с поставщиками электроэнергии – ГУПом «Крымэнерго». Как утверждает Карпов, с данным предприятием министерство все еще ведет диалог, надеясь реализовать проект к концу 2017 года.

Говоря о работе ГУПа «Единый информационно-расчетный центр», Карпов напомнил, что платежки по капитальному ремонту доставляются силами этого предприятия. При этом в министерстве решили еще на месяц закрыть глаза на тех, кто не хочет платить взносы по данному сбору, и пока не вводить для таких граждан штрафы.

«Нами принято решение с 1 апреля пеню не начислять. Мы еще месяц посмотрим, подождем. Но это не может длиться вечно – все платят за квартиру, за свет, за воду, за газ. Это обязательный платеж. Надо научиться жить с мыслью, что дома, в которых мы с вами живем – они не вечные, их все равно нужно ремонтировать. Кроме нас – собственников, которые проживают в этих домах, никто этого не сделает», – заявил Карпов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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