МинЖКХ Крыма предложило свернуть проект «единого платежного документа» – все равно муниципалитеты его игнорируют

Публикации за 29.03.17

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма предложили остановить работу по проекту внедрения единого платежного документа на территории республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве уверяют, что муниципалитеты попросту срывают его реализацию.

Начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова в ходе селекторного совещания правительства республики с муниципалитетами сообщила, что поручение о внедрении единого платежного документа в регионах по-прежнему игнорируется.

«Не выполнено поручение 20 администрациями. Более-менее понятна ситуация по пяти, с указанием сроков. А по остальным есть проблемные вопросы, которые не решаются уже длительное время», – пояснила Шевцова.

По словам заместителя министра министерства ЖКХ Крыма Якуба Зейтулаева, администрации попросту не хотят проводить данную работу. Среди отговорок муниципалитетов Зейтулаев назвал ссылки на нецелесообразность введения проекта и жалобы на якобы завышенные тарифы, которые, к слову, уже получили одобрение экспертов государственного комитета по ценам и тарифами Крыма.

«Нужно инициировать непосредственно под вашим руководством совещание с главами муниципальных образований, чтобы, в конце концов, поставить точку в данном вопросе. Потому что мы или принимаем решение и сворачиваем проект, либо муниципалитеты должны четко для себя уяснить, что данный ГУП будет работать и с ним необходимо заключить все договоры на обработку данных», – предложил главе Крыма Сергею Аксенову Зейтулаев.

«Проект на территории всех субъектов Российской Федерации работает, почему мы должны сворачивать?», – возмутился Аксенов.

Глава поручил обязать руководителей администраций из всех районов, в которых упорно не желают оказать содействие в реализации проекта, в кратчайшие сроки подготовить объяснительные, которые в перспективе могут отразиться на их карьере.

Напомним, ранее министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила о невозможности передачи ресурсоснабжающими предприятиями ГУПу «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» своих баз данных. Руководитель ведомства выразила мнение, что реализация проекта по упрощению процесса оплаты населением жилищно-коммунальных услуг не принесет ожидаемых положительных результатов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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