Бородулина: Передача ЕИРЦ баз данных «Крымэнерго» и «Крымгазсетей» невозможна

Публикации за 15.03.17

Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина заявила о невозможности передачи ресурсоснабжающими предприятиями ГУПу «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» своих баз данных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава ведомства уверена, что реализация проекта по упрощению процесса оплаты населением жилищно-коммунальных услуг не принесет ожидаемых положительных результатов.

Так, в ходе селекторного совещания правительства Крыма с муниципалитетами, начальник главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елена Шевцова сообщила, поручение опубликовать до 14 марта извещения о начале конкурсных процедур по закупке связанной с печатью единых платежных документов выполнили только в Саки. Перечисляя причины, по которым муниципалитеты проигнорировали задание, Шевцова коснулась и передачи баз данных.

«ГУПами «Крымэнерго» и «Крымгазсети» до сих пор не переданы базы данных в ГУП РК «Единый информационный расчетный центр». А включение данных услуг в единый перечень могло бы снизить общую стоимость», – отметила Шевцова.

«На сегодняшний день в той ситуации, в которой находится Крым, передача данных баз невозможна, и невозможна оплата услуги ЕИРЦ за те суммы, которые они рассчитывают. То есть, передача данной услуги не убирает сам функционал по снятию показаний со счетчиков и по контролю за потреблением. Весь персонал, который сейчас этим занимается, остается. По закону Российской Федерации, включить это особым учетом в тариф невозможно. Фактически это должна быть услуга, оплаченная за счет прибыли «Крымэнерго» и «Крымгазсетей»», – заявила Светлана Бородулина.

Министр также рассказала о проблемах, с которыми столкнулись жители Симферополя, участвующие в пилотном проекте ЕИРЦ. По ее словам, «суды были завалены неправильным начислением», а разбираться с ситуацией «все страждущие шли в ресурсоснабжающие организации». При этом Бородулина сослалась на опыт других регионов России и подчеркнула, что использование ЕИРЦ может быть эффективно только в том случае, если такое предприятие создано на базе энергосбытовых организаций.

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский скептически отнесся к заявлению министра. «Допускать ревизию ранее принятых решений, которые многократно обсуждались, неправильно», – заявил Полонский. По его словам, перед тем как запустить проект, все заинтересованные стороны дали свое согласие.

Точку в проблемном вопросе обещают поставить после запланированного совещания МинЖКХ (курирующего крымский ЕИРЦ) и Минтоплива республики, которое проведет вице-премьер Борис Зимин.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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