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Крым

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Публикации за 17.01.17

Крым отчитался об итогах капремонта-2016, планы на 2017 год скрывают

Крым отчитался об итогах капремонта-2016, планы на 2017 год скрывают

В Крыму подвели итоги ремонта многоквартирных домов.

Как передает корреспондент агентства , министерства ЖКХ Крыма доложило, что в течение 2016 года в городах и районах Крыма выполнен капитальный ремонт 358 многоквартирных домов. 649,2 млн рублей на эти цели представил Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. За счет этих средств приведены в порядок кровли, заменено лифтовое оборудование, проведен ремонт внутридомовых систем и фасадов. До 1 апреля, обещает МинЖКХ, будут завершены работы в еще 45 домах.

Приложение к региональной программе капремонта до 2045 года опубликовано – каждый крымчанин может прикинуть, доживет ли он до обещанной реконструкции своего дома.

Впрочем, сроки могут приблизиться: в Севастополе, например, в 2017 году планировали собрать 322 млн рублей и провести капитальный ремонт в 180 домах. Но уже стало ясно, что суммы сборов будет выше, поэтому готовится проект изменений в краткосрочный план – будет увеличено количества ремонтируемых домов.

План капремонта на 2017 год в Крыму тщательно скрывают: насколько сотрудников министерства ЖКХ отказались назвать цифру. Возможно, боятся оконфузиться, как в минувшем году: напомним, список домов, подлежащих капремонту, в первоначальном варианте содержал несуществующие дома. Например, в Симферополе там числился дом №20 по улице Гайдара, которая заканчивается домом №18. В конце концов, выяснилось, что имелся в виду дом №20 по улице Гагарина.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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