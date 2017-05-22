Обсуждение изменений в закон Крыма о проведении капремонта переросло в скандал (ВИДЕО)

Публикации за 22.05.17

Депутаты комитета крымского Госсовета по строительству и ЖКХ раскритиковали проект изменений в закон республики о проведении капремонта в МКД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект закона, указанный в повестке как «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым», представил заместитель гендиректора регионального фонда капремонта МКД Игорь Спилиоти.

«В жилищный кодекс было внесено изменение, в связи с чем прокуратурой Крыма было предложено также внести изменения в наш закон. Предлагается внести следующие изменения: статью 4 дополнить двумя пунктами, которыми уполномочить министерство ЖКХ выступать органом внесения в Совмин актуализации региональной программы и краткосрочных планов. Также предлагается предусмотреть перенос предоставления собственником помещений платежных документов с 1 на 10 число, а срок оплаты перенести соответственно на 20 число», – сообщил Спилиоти, добавив, что изменение сроков связано с внедрением единого платежного документа, и «это было бы наиболее удобно как для жителей, так и для ресурсопоставляющих организаций».

«Также предлагается исключить – и это были рекомендации Минстроя России, – из норм закона, предоставление копий документов в органы государственного жилищного надзора. Предлагается предоставлять только информацию о размере остатков средств на специальном счете, численных взносах, размере средств, поступивших в качестве взноса, израсходованных, а также о заключении договора займа. Аналогичная норма предлагается и в отношении регионального оператора», – рассказал о других изменениях Спилиоти.

По его словам, 19 мая озвученные им изменения получили одобрение государственного правового управления президента России. Но это не помешало депутатам раскритиковать представленный проект.

«Почему нет сравнительной таблицы? Вы не имели права подавать документы без сравнительной таблицы. Почему такая спешка? Тем более закон, который для всех сегодня очень острый. Как мы можем потом объяснять людям, что мы приняли? Если мы получаем текст, извините меня, за два часа до начала мероприятия», – возмутилась депутат Госсовета Ольга Виноградова, предложив отложить принятие проекта.

Кроме критики самого проекта закона и упущений в его представлении для согласования, Виноградова также заявила о недоработках самого фонда, на что крымчане активно жалуются в Госсовет

Члены комитета поддержали депутата, озвучив другие выявленные, по их мнению, недостатки документа.

«Это требование прокуратуры. Мы должны были внести изменения в течение трех месяцев», – «отбил» Спилиоти претензии депутатов.

«Требование – принять закон, а не неподготовленный закон принимать», – подчеркнул в свою очередь представитель прокуратуры, принявший участие в заседании комитета.

Несмотря на озвученные претензии, председатель комитета Леонид Бабашов настоял на согласовании проекта с условием, что в течение нескольких дней разработчики документа отработают недостатки и оповестят депутатов. Тем не менее, два члена комитета – Ольга Виноградова и Юрий Юрьев проголосовали против.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.05.17

На Ай-Петри начали сносить шалманы (ФОТО). / На Украине ищут активы «Газпрома», чтобы забрать 6,4 млрд «зеленых». / Южноуральцы обрушили крымский рынок техэкпертиз: цена обследования симферопольского почтамта упала в 30 раз. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»