В Крыму растратили миллион, собранный на капремонт домов

Почти миллион рублей из средств крымского «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов» был потрачен с нарушениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это стало известно в ходе проверки организации службой финансового надзора Крыма.

По данным ведомства, нарушения потянули на 852 тысячи рублей.

«Выявлены нарушения в оплате выполненных работ по капремонту. В частности, размер оплаты превышает предельную стоимость, которая может производиться за счет средств фонда, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. Приняты и оплачены работы по капремонту, которые фактически не выполнены, но при этом включены в акты выполненных работ», – рассказали в службе финансового надзора.

Нарушения устранены, но лишь на сумму 850 тысяч рублей.

Отметим, что «Фонд капительного ремонта многоквартирных домов Крыма» некоммерческая организация, подведомственная министерству ЖКХ республики. Она аккумулирует взносы, которые платят крымчане за капремонт, выступает техническим заказчиком работ и финансирует их.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.03.18

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