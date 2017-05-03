Крымские МУПы, не вылезающие из долгов, могут ликвидировать

Публикации за 03.05.17

В правительстве Крыма задумались о возможной ликвидации муниципальных предприятий, не справляющихся с необходимостью своевременно выплачивать зарплаты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд городов и районов Крыма не имеют возможности внести изменения в свои бюджеты, чтобы таким образом компенсировать выплаты сотрудникам МУПов.

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания правительства Крыма с главами муниципалитетов. По информации начальника главного контрольного управления аппарата Совета министров республики Елены Шевцовой, в Керчи задолженности существуют у двух предприятий: «Парк культуры и отдыха» (почти миллион рублей) и «Аршинцево» (1,5 миллиона рублей). Причем по последнему МУПу в администрации вместо бюджетных изменений предлагают некий «план мероприятий по выходу предприятия из кризиса», однако точных сроков не указывают.

«Сергею Вадимовичу (главе администрации Керчи Сергею Бороздину), он там человек новый, под руководством Бориса Алексеевича (вице-премьера Бориса Зимина), сегодня определить план действий по ликвидации задолженности заработной платы, и посмотреть насколько он эффективно составлен. И по целесообразности функционирования этих МУПов. Если растет долг по заработной плате, значит что-то не то: либо расчеты были составлены неправильно, либо штатное расписание», – предположил глава Крыма Сергей Аксенов.

Аналогичная ситуация с задолженностью по зарплате на МУПах, где администрации по каким-либо причинам не могут провести через решения сессии горсовета бюджетные изменения, сложилась и в других регионах Крыма. К примеру, долги в Ленинском и Бахчисарайском районах превышают 4 миллиона рублей – в каждом из муниципалитетов.

В то же время, по информации Шевцовой, Кировский и Сакский районы смогли организовать сессии и внести изменения в бюджеты, а в Феодосии мероприятие запланировано на 26 мая.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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