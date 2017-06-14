В Крыму растут долги по зарплатам: статистику портят муниципальные предприятия

В Крыму растет задолженность по заработной плате. Об этом на селекторном совещании правительства республики с муниципалитетами заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сославшись на соответствующую статистику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди основных должников – проблемные МУПы.

Комментируя сложившуюся ситуацию, вице-премьер Борис Зимин сообщил, что на август намечены сессии в советах администраций и районов, через решения которых на погашение долгов будут выделены средства из местных бюджетов. Кроме того, часть МУПов предлагается реорганизовать в состав ГУПа «Вода Крыма». Однако эта работа потребует много времени, так как госпредприятие не готово одновременно принять все профильные МУПы. Такой подход вице-премьера к решению проблемы не устроил Аксенова.

«Дело не в этом: если мы содержим заведомо убыточные МУПы, то в августе, рассчитавшись с людьми по зарплатам, вы опять получите рост задолженности. К моменту, когда появится возможность передать предприятия «Воде Крыма», муниципальным образованиям снова придется выделять деньги из бюджета на покрытие зарплат», – сказал глава РК.

Он также объявил о необходимости сохранить работников при переводе МУПов в «Воду Крыма», но высказал предположение, что на предприятиях могут быть причины для проверки существующей численности штата. Замминистра ЖКХ Якуб Зейтулаев подтвердил наличие соответствующих проблем в ряде МУПов.

«Есть МУПы, где фактически работают 10 человек, среди них – директор, замдиректора, главный бухгалтер, юрист – то есть весь заработок уходит в фонд оплаты руководящего состава. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем муниципальным образованиям, где есть проблемы такого характера, создавать единое предприятие, которое бы занималось комплексом проблем в целом районе, а там, где не эффективно содержать МУП, организовывать производственные участки без содержания руководящего аппарата», – предложил Зейтулаев.

В качестве примера замминистра привел данные по одному из МУПов Бахчисарайского района: у предприятия многомиллионные долги, а в штате 70 работников, на которых приходится 5 бухгалтеров. Причем у главного бухгалтера зарплата составляет 50 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе совещания выяснилось, что в некоторых муниципалитетах местные власти не намерены решать проблемы с долгами проблемных МУПов перед их реорганизацией и передачей в состав «Воды Крыма». Аксенов пригрозил главам администраций таких городов и районов уголовными делами, сообщив, что в подобных случаях для разбирательства должна подключаться прокуратура.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.06.17

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