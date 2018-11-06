С Новым годом: половину государственных медучреждений Крыма могут закрыть 1 января

Информация о катастрофическом положении с лицензированием медучреждений Крыма, озвученная аудитором Счётной палаты РФ Юрием Росляком на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам 19 октября, получила официальное подтверждение в ответе министра здравоохранения Крыма Александра Голенко на запрос РИА «Новый День».

Положение это крайне усугубляется двумя моментами: временем, оставшимся для функционирования лечебных заведений без надлежащих лицензий, и плачевным состоянием самих заведений, на доведение которых до строгих стандартов потребуется, по всей видимости, не один год.

В ответе министра здравоохранения республики отмечено, что «задержки с получением лицензии есть у медицинских организаций государственной формы собственности и связаны они прежде всего с несоответствием помещений санитарным правилам и нормативам (отсутствие системы вентиляции, централизованного горячего водоснабжения, локальных очистных сооружений, эффективной системы отвода стоков, несоответствие площадей требованиям СанПИН и др.)».

«Согласно данным реестра лицензий по состоянию на 26.10.18, Минздравом РК выданы лицензии на осуществление медицинской деятельности 587 организациям различной формы собственности. Всего, на текущую дату в ведении министерства находится 98 медицинских и иных организаций, из них 85 подлежит лицензированию. Из указанных 85 организаций 44 получили лицензии на осуществление медицинской деятельности (25 лечебных учреждений, 17 санаториев и 2 иные организации). Данный показатель составляет 45,6% от общего количества подведомственных медицинских организаций», – говорится в письме.

Что касается времени, отведённого на устранение всех недостатков, то его, судя по информации минздрава РК, не осталось: «В настоящее время, постановлением правительства РФ от 09.03.2015 №207 срок, в течение которого допускается осуществление медицинской деятельности на территории РК без получения лицензии, установлен до 1 января 2019 года».

В ответе минздрава РК не уточняется, какие меры предприняло само министерство для приведения помещений и оборудования государственных лечебных организаций в нормативное состояние, однако, по мнению редакции РИА «Новый День», в нём содержится намёк на то, что часть организационных функций выходит за рамки полномочий министра и, по-видимому, ответственность за создавшуюся ситуацию несут, в том числе, и другие республиканские ведомства, подчинённые главе Крыма.

«Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии, утверждены постановлением правительства РФ от 16.04.2012 №291. Это наличие помещений, соответствующих санитарным нормам и правилам, необходимого оборудования и специалистов. Оборудование, используемое в процессе осуществления медицинской деятельности, должно иметь регистрационное удостоверение и находиться на техническом обслуживании.

Министерство, в свою очередь, руководствуется ст. 15 федерального закона РФ «об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 №323-ФЗ и выполняет переданные полномочия в рамках действующего законодательства», – отмечается в письме министра здравоохранения Крыма Александра Голенко.

Между тем, на октябрьском заседании комитета Госдумы заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров сообщил, что программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в сентябре была продлена до 2022 года, постановлением правительства утверждена ее новая редакция. Документ находится на согласовании в ведомствах – предполагалось, что в федеральный кабинет министров соответствующий документ будет внесен 1 ноября. В программу дополнительно включено около 140 новых мероприятий – на 37 млрд рублей. «Ряд объектов реализуется с отставанием, это стало одним из факторов продления программы, в 2020 году невозможно было бы ее закончить», – уточнил Назаров.

По его словам, отставание наблюдается по 124 мероприятиям. «Причины разные, – отметил Назаров. – Связаны они со сложными имущественными и земельными отношениями в Крыму и отсутствием проектных решений на момент формирования самой программы».

Вместе с тем, Аудитор Счетной палаты РФ Юрий Росляк заявил на заседании, что Минздрав к этой программе не подключился.

«По результатам нашей проверки одна из сложнейших проблем на полуострове – это организация системы здравоохранения», – сообщил Росляк и уточнил, что 45% лечебных учреждений не имеют нормальных российских лицензий на оказание услуг гражданам, что «требует и дооснащения лечебных учреждений оборудованием, технологиями, которые позволили бы оказывать медпомощь надлежащим образом». При этом, подчеркнул он, в числе задач программы – обеспечение развития здравоохранения, однако Минздрав в документ в качестве соисполнителя почему-то не включен.

Симферополь, Иван Капустин

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