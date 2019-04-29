Бездонная бочка: на лицензирование медучреждений Крыма в который раз не хватает 18 млрд рублей

В Крыму предлагают продлить срок лицензирования крымских медучреждений до 1 января 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально планировалось, что крымские больницы не смогут работать без лицензии с 1 октября 2017 года. Но процесс шел слишком медленно, и срок перенесли на 1 января 2020 года. Теперь крымские власти вновь заявляют, что уложиться до указанной даты невозможно: на начало текущего года, по данным министра здравоохранения РК Александра Голенко, лицензии получили только 45% медицинских учреждений.

Поэтому Госсовета РК «вынес на рассмотрение комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему Российской Федерации проект законодательной инициативы о продлении срока осуществления медицинской деятельности на территории Республики Крым без получения организациями здравоохранения лицензии до 1 января 2021 года», – сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Главная проблема, возникающая при лицензировании медучреждения полуострова, заключается в устаревшем оборудовании или его отсутствии. В результате, лечебное заведение не соответствует современным стандартам оказания медицинской помощи и не может получить лицензию.

В начале 2017 году заявлялось: на то, чтобы довести до нормативов медицинскую базу Крыма, необходимо около 18 миллиардов рублей. Потом сообщалось, что В 2016-2017 годах на техническое переоснащение медицинских учреждений было направлено около 3,2 млрд рублей. В конце 2017 года была утверждена государственная программа развития здравоохранения в РК на 2018 – 2020 годы с объемом финансирования подпрограммы модернизации в размере 6,5 млрд рублей, 87% которых должно быть выделено из федерального бюджета.

В 2018 году общий объем средств, потраченных на модернизацию, должен был составить около 3,5 млрд. Такая же сумма предусматривалась на 2019 год.

Но в начале 2019 года Счетная палата РФ со ссылкой на главы РК Сергея Аксенова заявила, что на перевод всех крымских медучреждений на федеральные стандарты в 2019-2021 годах потребуется минимум 17,5 млрд рублей. А сам Аксенов сообщил, что в течение года на эти цели планируется потратить около 1,2 млрд рублей. Куда ушли миллиарды, выделенные за 2 прошедших года, не уточняется.

Отметим, что годовой бюджет всей системы здравоохранения РК в 2018 году составил как раз около 18 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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