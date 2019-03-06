Путин зафиксировал провал крымского правительства в подготовке крымских школ к учебному процессу

Президент России продлил срок аккредитации школ Крыма до 1 сентября 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подписанный президентом закон о продлении опубликован на официальном портале правовой информации.

Аккредитация должна была закончиться к 1 сентября 2018 года, но срок истёк, так как правительству Крыма не удалось привести образовательные учреждения в порядок согласно действующим в России нормам.

Предыдущим решением предусматривалось полностью завершить работу по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений до завершения процедуры аккредитации.

Новым законом предлагается продление действия имеющихся лицензий у образовательных организаций Республики Крым и города федерального значения Севастополя до начала следующего учебного года.

Дополнительный срок даётся для завершения работы по приведению в порядок зданий указанных учебных заведений, оснащение их всем необходимым для начала полноценного учебного процесса и доведения до федеральных норм.

В свою очередь, законом предусмотрено обязательное бюджетное обеспечение продления модернизации.

Как сообщал «Новый День», несовершенство системы государственных закупок приводит к тому, что в детских, школьных и больничных столовых Крыма подают в подавляющем большинстве фальсифицированные и зачастую опасные для здоровья продукты.

Ситуацию усугубляет масштабный рост оборота фальсифицированных продуктов питания по всему Крыму.

Напомним, государственным медицинским учреждениям Крыма также продлили сроки выполнения всех условий, необходимых для получения лицензий российского образца.

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко заявил в конце прошлого года, что угрожающая ситуация с лицензированием государственных медучреждений пока не изменилась.

«Что касается кадрового состава медицинских работников – он у нас полностью соответствует лицензионным условиям. А материально-техническая база наших медицинских учреждений, к сожалению, еще не соответствует стандартам, которые необходимы для организации медицинской помощи на должном юридическом уровне. Поэтому 45% наших медицинских организаций государственной формы собственности имеет лицензии», – рассказал Голенко.

Чиновник уточнил, что для исправления ситуации у министерства есть один год: «У нас еще остаётся год, в течение которого нам надо будет продолжать работу по модернизации».

Учитывая, что за предыдущие годы с «модернизацией» ничего не изменилось, а состояние материально-технической базы, по тем же данным минздрава, удручающее, возникает сомнение, что хватит и этого дополнительного года для приведения зданий и оборудования в надлежащее состояние.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.03.19

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