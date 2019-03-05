Через систему государственных закупок в образовательные и медицинские учреждения Крыма поступает отборная пищевая дрянь

Несовершенство системы государственных закупок приводит к тому, что в детских, школьных и больничных столовых Крыма подают в подавляющем большинстве фальсифицированные и зачастую опасные для здоровья продукты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк на заседании регионального правительства.

«Такая продукция может представлять определенную опасность для потребителей. За счет низкой себестоимости она имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через систему закупок товаров для государственных нужд массово попадает в детские дошкольные, школьные учреждения, больницы», – подчеркнул Гоцанюк, добавив, что ситуацию усугубляет масштабный рост оборота фальсифицированных продуктов по всему Крыму.

«Масштабы оборота фальсифицированой продукции растут как в Республике Крым, так и по всей Российской Федерации. Порядка 20-30% в сфере молочных продуктов (не соответствуют нормам) и порядка 60-80% в сфере переработанных мясных продуктов», – цитирует Гоцанюка Крыминформ.

При этом, объёмы фальсификата растут, и речь уже идёт, по словам вице-премьера, об угрозе национальной безопасности.

Правительство Крыма направило письмо в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Козака предложения об ужесточении наказания за поставки и сбыт опасной для здоровья продукции.

Вместе с тем, о предложении мер или законодательных инициатив по исправлению несовершенства системы государственных закупок, когда госучреждения вынуждены закупать на рынке самые дешёвые и, соответственно, самые низкокачественные продукты, – не сообщается.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.03.19

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