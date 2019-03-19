Крымский мясокомбинат-монополист попал в крупный судебный переплёт на материке

На днях Апелляционный суд Республики Коми принял к производству заявление Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ответчиком является крымское ООО «Мясокомбинат «Дружба народов».

В качестве третьего лица заявлено Федеральное казенное учреждение Северо-Западный центр материально-технического обеспечения федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Надзорное ведомство потребовало наказать комбинат за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствию. Судебное заседание назначено на 9 апреля.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ноябре 2018 года возбудила дело о нарушении законодательства РФ о госзаказе при поставке продовольствия Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов». ФАС совместно с военной прокуратурой располагали информацией о том, что Росгвардии было поставлено 20 тонн сосисок и сарделек на 446 млн рублей по завышенным ценам.

В январе 2019 года пресс-служба Росгвардии распространила информацию о том, что ведомство само обратилось в военную прокуратуру после внутренней проверки. Гнилыми оказались 30 т картофеля от компании «Мясокомбинат «Дружба народов», поставленных для дислоцированной в Грозном 46-й отдельной бригады оперативного назначения.

Также, в январе 2019 года Россельхознадзор проверил качество рисовой крупы, которая была закуплена у «Дружба народов» и поставлена подразделению Росгвадии, расквартированному в городе Сыктывкаре.

Часть продукции весом 2150 кг (86 мешков риса по 25 кг) была без декларации о соответствии, которая могла бы подтвердить качество и безопасность товара. Всего в войсковую часть поступило 2,5 тонны подозрительной продукции, 350 кг риса на этот момент уже израсходовали», – сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Республике Коми.

Мясокомбинат «Дружба народов», Красногвардейский район, село Петровка, стоит особняком среди крымских поставщиков продуктов, оказавшись монополистом в системе поставок продовольствия всей Росгвардии – от Коми до Кавказа и Сибири. С некоторых пор, что-то в поставках пошло не так.

Несколько слов об истории столь активного мясокомбината.

Некогда на этой территории в Красногвардейском районе располагался крупнейший (7 тысяч рабочих и 13 тысяч гектаров земли) и знаменитейший колхоз-миллионер, награжденный за успехи орденом Ленина. Героем соцтруда и орденоносцем был и его председатель известный всему Крыму Илья Егудин.

В 2001 году хозяйство было продано украинскому холдингу «Мироновский хлебопродукт», там возник один из первых птицекомбинатов «Наша Ряба».

Тогда крымчане узнали, что куры бывают не только когтистыми, многократно замороженными, но и культурно разделанными, охлажденными. «Дружба народов» начала делать колбасу из собственной свинины. Корма для кур и свиней производили сами.

Попутно «Дружба народов» травила местную речку Победная, сбрасывая туда продукты жизнедеятельности своих питомцев. Чиновники вяло отбивались от нападок экологов, объявляя главным виновником экологической катастрофы «отсутствие финансирования для строительства канализационных очистных сооружений в пгт. «Красногвардейское».

Среди акционеров «Дружбы народов» были высокие крымские чиновники из Партии регионов Василий Киселев и Олег Русецкий.

В 2016 году украинский агрохолдинг был продан за 77,8 миллионов долларов, но название российской компании, купившей активы, не разглашалось.

Теперь на этой обширной территории в центре Крыма работают ООО «Дружба народов» (животноводство и растениеводство), и АО «Дружба народов Нова» (две птицефабрики, два инкубатора, птицекомбинат). Эти два предприятия учредили мясокомбинат «Дружба народов», о котором речь. Здесь же, в Петровке, зарегистрировано и АО «Крымская фруктовая компания» – еще один обломок колхоза-гиганта.

Как сообщал «Новый День», на днях вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк на заседании регионального правительства говорил о масштабном росте оборота фальсифицированных продуктов по всему Крыму. По словам вице-премьера, речь уже идёт об угрозе национальной безопасности. При этом изменить систему закупок, где побеждает сомнительный поставщик, предложивший наименьшую цену, чиновник не предложил.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.03.19

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