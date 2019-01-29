Из Крыма в Коми поступил контрафактный рис для военнослужащих – семь мешков съедено

Россельхознадзор обнаружил в войсковой части города Сыктывкара крупу из Крыма непонятного происхождения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», подозрительный товар обнаружен во время проверки склада войсковой части № 5134.

Специалисты Россельхознадзора выявили в общей массе риса в мешках свыше двух тонн продукта, который не имел необходимой декларации о соответствии.

«Контроль за качеством и безопасностью провели в отношении 10 партий крупы общим весом 5962 кг, которые были закуплены у ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» (Республика Крым, Красногвардейский район, село Петровка).

Часть продукции весом 2150 кг (86 мешков риса по 25 кг) была без декларации о соответствии, которая могла бы подтвердить качество и безопасность товара. Всего в войсковую часть поступило 2,5 тонны подозрительной продукции, 350 кг риса на этот момент уже израсходовали», – сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Республике Коми.

После завершения проверки, специалисты составили акт и выдали предписание. В отношении виновных лиц составлены протоколы и заведены дела об административном правонарушении по ст.7.18 КоАП РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.01.19

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