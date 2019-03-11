На Кубани разоблачили поставщика масла, травившего фальсификатом крымских детей

В Краснодаре исследовали образцы сливочного масла от «ИП Безгина Е.М.», взятые в одном из детских дошкольных учреждений Крыма.

Масло признано фальсификатом, не соответствующим требованиям ГОСТ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Образцы исследовались в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

Сообщается, что в контрафактной продукции молочные жиры были заменены на растительные, при том, что на упаковке было указано «сливочное масло».

«Несоответствие продукции нормативным документам является нарушением техрегламента таможенного союза и квалифицируется как правонарушение по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Предпринимателя оштрафовали на 30 тыс. рублей. Выдали предписание о прекращении действия декларации на данную продукцию», – заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Какое крымское госучреждение осуществляло закупку некачественного продукта для детей – не сообщается.

Напомним, несовершенство системы государственных закупок приводит к тому, что в детских, школьных и больничных столовых Крыма подают в подавляющем большинстве фальсифицированные и зачастую опасные для здоровья продукты.

При этом, объёмы фальсификата растут, и речь уже идёт, по словам вице-премьера Крыма Юрия Гоцанюка, об угрозе национальной безопасности.

«Такая продукция может представлять определенную опасность для потребителей. За счет низкой себестоимости она имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через систему закупок товаров для государственных нужд массово попадает в детские дошкольные, школьные учреждения, больницы», – подчеркнул Гоцанюк, добавив, что ситуацию усугубляет масштабный рост оборота фальсифицированных продуктов по всему Крыму.

Симферополь, Иван Капустин

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