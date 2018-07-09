Патрушев: В Крыму сохраняется угроза терактов

Радикалы и экстремисты не теряют интереса к Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Совете безопасности России предупредили о сохранении на полуострове угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации. По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, прежде всего это связано с политикой украинских властей и националистов из «Незалежной», отрицающих выбор крымчан и воссоединение Крыма с Россией.

В совершении террористических атак на территории полуострова заинтересованы и представители запрещенной в России экстремистской группировки «Меджлис». Как утверждает секретарь Совбеза, главари организации, находясь за рубежом, открыто говорят о готовности устраивать провокации, в том числе и теракты. Что, по его словам, способствует росту преступлений экстремистского характера.

По данным Патрушева, за период 2017-2018 годов было выявлено более 1500 нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, возбуждено 12 уголовных дел и внесено 1200 актов прокурорского реагирования.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 09.07.18

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