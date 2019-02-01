Просто частная собственность: в Крыму за миллиард с лишним продаётся исторический дворец

В Крыму выставлено на продажу историческое имение начала 20 века «Мурад-Авур», расположенное в Гаспре. Цена частной недвижимости – 1,1 миллиард рублей. Площадь земельного участка при дворце – один гектар. Земля находится в собственности с 2017 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», объявления опубликованы на сайтах «Яндекс.Недвижимость» и ЦИАН.

«Продается знаменитый дворец «Мурад-Авур» на Южном берегу Крыма. Дворец был построен для генерала российской армии Николая Николаевича Комстадиуса в 1908-1911 годах. Автор проекта – знаменитый Николай Краснов, архитектор высочайшего двора, который одновременно с постройкой этого здания возводил белый Ливадийский дворец для императора Николая II», – указано в объявлении.

Вокруг имения расположен знаменитый парк «Чаир». Продавец гарантирует «тишину, покой и безопасность владельца имения», отмечая, что «доступ в остальную часть парка ограничен».

«Уникальные исторические интерьеры, художественная лепка, резьба по мрамору и дереву были тщательно и качественно восстановлены лучшими реставраторами Санкт-Петербурга», – описывается состояние недвижимости в объявлении.

Оказывается, дворец «Мурад-Авур» не является объектом культурного наследия, так как почему-то не стоит на учёте в государственном комитете по охране культурного наследия Крыма.

В объявлениях на сайтах он указан как «дом 1000 кв. м с участком 1 га» и «3-этажный коттедж».

Сделкой занимается агентство недвижимости 360 Flat, выяснил Крыминформ.

Напомним, недавно глава Госкомрегистра Республики Крым Александр Спиридонов поделился данными о том, что депутаты Верховной рады Украины активно продают и покупают недвижимость в Крыму.

«Проводил аналитическую работу. Нашел семь депутатов Верховной рады Украины, которые совершали сделки с недвижимостью в Крыму по законам Российской Федерации. Покупали, продавали, не только избавлялись, а дарили 17 участков в Черноморском районе. Были и два члена «Блока Петра Порошенко». Вот такие ребята, по телевизору не признают Крым, когда горлопанят на третьесортных телешоу, а как нужно имущество перепрятать, когда брату продают – это серьезной сделкой не назовешь, так переоформляют», – рассказал чиновник.

Вместе с тем, Спиридонов не уточнил, является ли кто-то из данных депутатов фигурантом антиукраинских санкций, введённых правительством Дмитрия Медведева.

Возможно, он владеет информацией и по дворцу «Мурад-Авур» и, наверняка, может точно определить законность намечающейся сделки.

Ранее украинский политик и экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил в интервью корреспонденту «ПолитНавигатора», что на попавших под российские санкции украинских силовиков, чиновников и депутатов, в том числе, судей конституционного суда «Незалежной» записаны полторы тысячи крымских объектов недвижимости.

Фото и информация об имении «Мурад-Авур» с сайта ai-petri.com

Симферополь, Иван Капустин

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