«Я действительно настолько опасен?» У Медведева перепутали украинского нациста с галеристом

На Украине убеждены, что правительство РФ допустило ошибку, составляя список попадающих под ограничения граждан «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вместо лидера запрещённой в РФ националистической молодёжной организации С14 Евгения Карася, в санкционный список под номером 119 угодил владелец «Карась Галереи» – одной из первых галерей современного искусства на Украине, расположенной в Киеве на Андреевском спуске.

Оба Карася, при одинаковых имени и фамилии, имеют разные отчества.

Евгений Валерьевич Карась является членом Общественного Совета при Комитете по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины и председателем Экспертного совета Министерства культуры Украины по вопросам современного искусства.

В свою очередь, Евгений Васильевич – обыкновенный нацист и бывший украинский милиционер в самом младшем офицерском звании.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что никаких негативных эмоций Карась-галерист к Карасю-нацисту не испытывает.

«Можете меня поздравить! Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен, или нас в очередной раз перепутали. Летом 2017 года меня пригласили вести программу «С Карасем не обо всем» на Old Fashioned Radio и для первого интервью я пригласил своего полного тезку, поскольку это интересно с точки зрения названия программы и того, что при редком совпадении имен, он мой полный антипод», – написал на своей странице в Фейсбук владелец Karas Gallery, опубликовав совместное с националистом фото.

По мнению главы Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, Карасей действительно перепутали, так как в санкционный список больше не попал ни один украинский художник, а тем более – галерист.

Ройтбурд также заметил, что в санкционных списках правительства РФ нет многих одиозных украинских националистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.18

Стоимость туров по России взлетела на 30%. В лидерах продаж – не Крым. / «В полном объёме»: в Киеве призвали включить в санкции всех россиян, имеющих интересы на Украине. / Севастополь оказался среди регионов с наибольшим ростом показателя смертности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»