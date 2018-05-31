700 тысяч? Слишком мало! Украина вновь угрожает крымчанам тюрьмой – пока не всем

На Украине вознамерились отравить за решетку 700 тысяч жителей Крыма.

По словам бывшего крымского депутата и экс-замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко, крымчане, поддержавшие Россию, нарушили 46 статей уголовного кодекса «Незалежной».

«Мне положили на стол перечень из 46 статей Уголовного кодекса. Мы подсчитали, сколько людей в Крыму может оказаться в зоне привлечения к уголовной ответственности: их количество достигло 200 тысяч, а если мы умножим на так называемый коэффициент семейности, то получим примерно 700 тысяч человек», – заявил Сенченко. Мечтательно размышляя о возвращении Крыма в состав Украины, он добавил: все эти крымчане находятся «под угрозой».

Между тем, в Крыму беглому земляку советуют научиться считать и заявляют, что 700 тысяч – слишком мало! «Как они считают – непонятно. Россию поддерживают намного больше крымчан. Пусть возьмут переписи, а потом подсчитывают и угрожают. Все эти заявления – следствие того, что Крым является для украинских политиков единственной благодатной почвой для пиара», – рассказала РИА «Новый День» руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.

Напомним, ранее Сенченко грозился отправить в тюрьму миллион крымчан, а также выгнать из Крыма 200 тысяч россиян, перебравшихся на полуостров на постоянное место жительства.

Отметим, жители Крыма, согласно российским и западным исследованиям, на Украину возвращаться не собираются. Тем более что украинская сторона делает все, чтобы отбить подобное желание, если оно даже когда-нибудь у кого-нибудь и появится.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 31.05.18

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