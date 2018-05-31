Там нет ничего украинского – первый президент «Незалежной» о Крыме и Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал забыть о Крыме и дать автономию Донбассу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политик уверен, что Украина потеряла навсегда полуостров. «Людям нужно говорить правду – мы территориально потеряли Крым», – заявил Кравчук в эфире украинского телеканала. При этом он отметил: чтобы вернуть ЛНР и ДНР в состав Украины киевский режим должен предоставить Донбассу статус автономии, а иначе жители данного региона никогда не захотят быть частью «Незалежной».

«Ни в Донецкой, ни в Луганской республиках мы не имеем влияния. Там нет украинского флага, там нет украинских законов. Там нет ничего украинского. Мы себя тешим, что не потеряли. Мы не можем сидеть и смотреть, мы должны что-то предлагать новое», – рассказал Кравчук и добавил, что не стоит бояться автономии, если она построена на высоких принципах.

«В Конституции Украины должны указать, что любая региональная единица может поставить вопрос о выходе из Украины, но для этого должна голосовать вся страна, тогда в этом нет никаких угроз», – заключил экс-президент.

Напомним, пока одни политики призывают действующие власти Украины осознать, что Крым потерян, другие в мечтах собираются отправить за решетку тысячи крымчан.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 31.05.18

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