Украинский кандидат в президенты произвёл фурор в Херсоне обещанием подать воду в Крым

Жители Херсона во время встречи с кандидатом в президенты Украины Александром Вилкулом бурно и радостно отреагировали на его обещание снять водную блокаду Крыма и полностью восстановить отношения с полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», запись встречи кандидата с избирателями Херсона разместили пользователи в YouTube.

«Если вы говорите, что Крым – это Украина, что крымчане – это украинцы, зачем вы над ними издеваетесь? Зачем вы потакали радикалам, которые взрывали линии электропередач? Зачем вы остановили подачу воды в Крым? Зачем вы сделали экономическую блокаду, если Крым – это Украина?!», – возмущённо вопрошал политик обращаясь к властям в Киеве.

Херсонцы в полном зале дружно поддержали одобрительными возгласами гневные вопросы Вилкула к режиму Порошенко.

Обещание кандидата открыть шлюзы Северо-Крымского канала и пустить воду для крымчан вызвало бурные аплодисменты местных жителей.

«Став президентом, я в первые полгода дам воду, пущу поезд до Симферополя и полностью уберу экономическую блокаду, восстановлю все экономические отношения», – пообещал кандидат под выкрики присутсвующих – «правильно!» и «давно пора!».

Как сообщал «Новый День», попытки украинских властей навредить Крыму всяческими блокадами обернулись социальным и экономическим коллапсом для Херсонской области.

Представитель Порошенко в несуществующей «Автономной республике Крым» Борис Бабин даже заявил об утрате контроля над Херсонской областью.

Водная блокада Крыма продолжает ухудшать экологическую обстановку на Херсонщине. Несмотря на наличие в регионе полноводного Днепра и отводных каналов, плодородные земли вокруг главной водной артерии постепенно превращаются в бесплодные солончаки на сотни километров.

Из-за переизбытка воды в водохранилищах, в поселках Херсонской области, расположенных в низинах, происходят подтопления. При этом застоявшаяся вода наносит вред плодородным почвам. Другие украинские поселки столкнулись с обратным явлением – заниматься сельским хозяйством стало невыгодно из-за появившихся проблем с орошением земель, так как был нарушен водный баланс.

В постпредстве президента Украины в так называемой АРК считают водную блокаду Крыма частью государственной политики нынешнего режима, поэтому обещают блокировать поставки и дальше, даже несмотря на протестные настроения местных жителей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.02.19

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