Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала обернулось экологической катастрофой на озере Сиваш

Херсонская область Украины оказалась на грани экологической катастрофы из-за перекрытия киевским режимом Северо-Крымского канала. Уникальному озеру грозит полное высыхание, которое приведёт к опустошительной засухе в регионе.

Как передаёт корреспондент РИА "Новый День», об этом со ссылкой на местных учёных-экологов заявил в открытом обращении известный украинский общественник, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

«Украинские экологи сообщили о катастрофе, угрожающей уникальному озеру Сиваш, которое было богато водными и рыбными ресурсами. Проливы Тонкий и Промоина, соединяющие Сиваш и Азовское море, заиливаются и пересыхают. Неблагоприятный солевой режим привел к тому, что водной растительности стало больше, а рыба исчезает. По мнению украинских ученых, если проливы пересохнут, то Сиваш погибнет», – предупреждает общественник.

«Я неоднократно писал о том, что в Херсонской области может быть экологическая катастрофа из-за перекрытия преступниками Северо-Крымского канала, управляющими сегодня Украиной. Уже сегодня ученые бьют тревогу, Сиваш высыхает. Из-за перекрытия Северо-Крымского канала чуть ли не произошла самая страшная экологическая катастрофа. Это связано с технологическим циклом завода «Титан» в г. Армянске. Ему нужна вода», – пишет Журавко.

Общественник призывает население, пока не поздно, добиться от властей срочного возобновления подачи воды по каналу.

«Заставьте власть срочно открыть воду в сторону Крыма. Иначе будет большая и непоправимая беда. Экосистема восстанавливается не за один год, а сотнями лет. Возможно и тысячелетия. В первую очередь будут страдать ваши дети», – обращается к населению и популярным блогерам экс-депутат, привлекая также к проблеме оставшихся на украине адекватных политиков.

«Херсон надо спасать от этой политической «саранчи», которая уничтожает все живое вокруг себя. Обратитесь к европейскому сообществу, так же, как и я обращаюсь к высшим органам управления Европы, чтобы они повлияли на высших должностных лиц Украины. Я призываю вас к мудрости, дабы спасти наши леса Херсонщины и экологию нашего региона», – взывает Журавко.

Напомним, попытки украинских властей навредить Крыму всевозможными блокадами обернулись социальным коллапсом для Херсонской области.

Кроме прочего, водная блокада Крыма продолжает ухудшать экологическую обстановку в регионе. Несмотря на наличие в регионе полноводного Днепра и отводных каналов, плодородные земли вокруг главной водной артерии постепенно превращаются в бесплодные солончаки на сотни километров.

Между тем, интерес киевского адвоката Максима Могильницкого к обстоятельствам начала «водной блокады» Крыма спровоцировал херсонских чиновников донести на него в СБУ.

По словам общественника Журавко, доведённые до отчаяния жители Херсонской области готовы к акциям протеста, требуя от руководства Украины возобновить поставки воды в Крым.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 25.01.19

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