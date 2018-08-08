Охоту оставили, рис запретили: крымский Сиваш отделили от херсонского

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма уточнило положения о водно-болотных угодьях Центральный Сиваш и Восточный Сиваш. Обе эти территории являются местами обитания водоплавающих птиц и в этом качестве имеют международное значение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многим россиянам слово «Сиваш» знакомо исключительно из учебника истории: в 1920 году красные, перейдя через «гнилое море Сиваш», вошли в Крым и взломали оборону врангелевцев – последнюю баррикаду белых.

Между тем Сиваш – значительные по европейским масштабам водно-болотные угодья. Знатоки, в том числе иностранные, высоко ценят тамошнюю охоту – на птицу и кабана. Много лет подряд на Восточный Сиваш, например, приезжают группы итальянских охотников.

Когда функционировал Северо-Крымский канал, Сиваш был его естественной конечной точкой. С рисовых полей вода сбрасывалась именно сюда, и за полвека Сиваш заметно опреснел, что привело к изменению состава живности, в частности, видов рыбы, обитающей здесь. А ею питаются птицы.

Теперь, после перекрытия канала Украиной, началось вторичное засоление Сиваша. У ученых нет единого мнения о том, хорошо это или плохо. С одной стороны, часть флоры и фауны исчезнет, с другой – все вернется к исходному, то есть естественному состоянию.

Прокуратура опротестовала редакцию Положений о водно-болотных угодьях (ВБУ), принятую Минприроды в декабре 2017 года, поэтому теперь приказом министра экологии Геннадия Нараева в документ внесены некоторые изменения. Например, вычеркнуты упоминания о Херсонской области, на территории которой продолжаются угодья.

Таким образом общая площадь уменьшилась со 165 тыс га до 94 тыс га. Кроме того, из новой редакции исчезло разрешение на осуществление на территории ВБУ сельскохозяйственной деятельности.

По данным ученых, на побережье Сиваша обитает более 30 видов млекопитающих;

наибольшую ценность из них имеют кабан, ондатра, нутрия, лисица обыкновенная, собака

енотовидная, барсук, хорек лесной, заяц-русак.

Здесь зарегистрировано 255 видов птиц, значительное их количество

(115) здесь размножается. 216 видов – мигрирующие или кочевые, 68 остаются здесь на зимовку. Общее количество гнездового орнитокомплекса Восточного Сиваша составляет около 80 тысяч пар.

В сезонных скоплениях здесь наблюдается более 2 млн особей куликов и других водно-болотных птиц. Численность казарки красноволой и бекаса-грязовика, зимующих здесь, составляет более 1% их популяций.

Залив Сиваш является одним из основных на территории бывшего Советского Союза мест линьки лебедя шипуна – 3-4 тыс особей.

Во все сезоны основное в качественном и количественном отношении поголовье составляют представители водно-болотного комплекса: утки, гуси, чайки, крачки, кулики, цапли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.08.18

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