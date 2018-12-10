Украинские военные мародерствуют в селе на границе с Крымом

На юге Украины из-за военного положения ухудшается ситуация. В селе на приграничной с Крымом территории бесчинствуют солдаты. Жители Херсона напуганы и покидают город. Об этом рассказал экс-депутат Рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Со слов его земляка Дмитрия бывший депутат узнал, что город пустеет. «Одни старики и пожилые люди ходят. Молодежи почти не встретишь. Она «пачками» выезжает за границу, не видя впереди будущего для себя. Кто куда. И куда глаза глядят. В Польшу, в Венгрию, в Белоруссию. Большая часть уезжает в Россию и в Крым. Даже Дмитрий на следующей неделе вынужден покинуть Херсон, забрав и свою семью. Работы нет. Зарплаты нищенские», – сообщает Журавко.

Военнослужащие ВСУ, прикрываясь военным положением, мародерствуют в приграничной с Крымом зоне. «Позавчера, на БТРе всушники разъезжали по селу и пугали народ. Но в последней хате поживились, – пишет экс-депутат. – Забрали десять литров самогона, три живых гуся, десять банок тушенки, пять литров вина, два матраса, две подушки, две с половиной тысячи гривен и забрали двигатель-мотоблок марки «УД». Мало того, этим людям сказали, если они напишут заявление в полицию, то им «поотбивают головы, в связи с военным положением»». Журавко уточнил, что знает ограбленных солдатами людей лично.

Кроме того, он отметил, что плачевная ситуация сложилась и в здравоохранении. Пенсионерам не хватает денег на лекарства, они вынуждены отдавать последние копейки в качестве платы за услуги ЖКХ. Медики высокого уровня покидают город в поисках лучшей жизни. «Все дорожает не по дням, а по часам. Как жить и выживать, многие не знают. Просто геноцид!» – посетовал Журавко.

Как сообщал «Новый День», ранее Журавко неоднократно обращал внимание украинских властей на то, что попытки навредить Крыму всяческими блокадами уже обернулись социальным коллапсом на Херсонщине. Он также призывал жителей Украины организовать протесты и добиться от властей прекращения водной блокады полуострова.

Херсон, Служба информации РИА «Новый День»

Херсон. Другие новости 10.12.18

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