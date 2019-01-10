На Украине пополняют ряды ВСУ, похищая людей: жертвой силовиков стал спортсмен из Крыма

Украинские силовики пополняют армейские ряды, похищая людей. В Херсоне сотрудники военкомата похитили 20-летнего российского футболиста, прибывшего из Крыма, чтобы отправить его на службу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил представитель назначенного Киевом Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и городе Севастополь Исмаил Халиков в эфире местного радио.

Парень приехал в Херсон из Крыма для трудоустройства в один из местных футбольных клубов. По словам Халикова, молодого человека схватили по пути в магазин. К спортсмену подошли двое мужчин и поинтересовались у него, сколько ему лет, откуда он и служил ли в армии. После того, как парень сообщил, что прибыл из Крыма и не проходил службу в ВСУ, его затащили в машину и доставили в военкомат, где принудительно отправили на медицинскую комиссию. Футболист прошел осмотр только у стоматолога и окулиста. Печати о прохождении других врачей ему поставили автоматом.

Спортсмену удалось дозвониться до матери и рассказать о своем похищении. Жалоба на незаконные действия сотрудников военкомата уже направлена в военную прокуратуру, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что служба в ВСУ непопулярна в стране. В «Незалежной» за последний год возбуждено уже более 11 тысяч уголовных дел по фактам дезертирства и уклонения от службы в армии.

Напомним, в конце прошлого года украинские военные разгромили базу отдыха на границе с Крымом, прикрываясь военным положением. Бойцы 57-й бригады ВСУ заселились в пансионат в Геническом районе Херсонской области, где устроили беспорядок и похитили ценные вещи. Руководитель базы отдыха пожаловался в прокуратуру.

Также сообщалось о случаях мародерства украинских военных в приграничных с Крымом селах.

Симферополь, Херсон, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь, Херсон. Другие новости 10.01.19

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