Солдаты ВСУ разгромили базу отдыха на границе с Крымом, прикрываясь военным положением

Военнослужащие армии Украины устроили беспорядок и украли ценные вещи из пансионата в Херсонской области, куда они заселились под предлогом военного положения. Руководитель базы отдыха пожаловался в прокуратуру.

Бойцы 57-й бригады ВСУ заселились в пансионат в Геническом районе в конце ноября. Они заявили, что будут жить на базе в связи с военным положением. Якобы распоряжение они получили от командования, а то согласовало с главой района Воробьевым Александром Степановичем, сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в Facebook.

По словам директора пансионата, здание было законсервировано на зиму, однако он вошел в положение, открыл шесть номеров, включил воду и электричество, а также выдал военным постельное белье. Когда через два дня он прибыл посмотреть, как проживают военнослужащие, то заметил, что из номеров пропали дорогие импортные телевизоры, а также несколько менее ценных предметов. В номерах царил беспорядок, повсюду валялись бутылки из-под алкоголя.

«На мои вопросы о том, что случилось, военнослужащие никакого ответа не дали, говорили, что не в курсе. На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна», – пишет в жалобе в Прокуратуру южного региона директор пансионата.

Ведомство перенаправило жалобу военному прокурору Херсонского гарнизона и потребовало в течение 30 дней, начиная с 13 декабря, дать ответ. «О решении по жалобе проинформировать военного прокурора Южного региона Украины за пять дней до истечения 30-дневного срока», – говорится в документе.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 23.12.18

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