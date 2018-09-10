Экс-депутат Верховной Рады: Водная блокада Крыма добьёт Херсонскую область

Жители Украины должны организовать протесты и добиться от властей прекращения водной блокады Крыма. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Журавко считает, что в Киеве специально умалчивают правду о главной причине экологического инцидента в Армянске – перекрытии Северо-Крымского канала в 2014 году, из-за чего на полуострове возник дефицит воды. Таким образом, украинские чиновники, знавшие о работе химзавода и его потребностях на момент организации блокады, сейчас пытаются полностью переложить вину за произошедшее на российскую власть. Журавко уверен, что запуск воды по Северо-Крымскому каналу в интересах самих украинцев, так как жители Херсонской области уже ощутили ухудшение экологической ситуации.

«Последствия экологической катастрофы ухудшаются ежедневно. Сегодня уже предупреждают о высокой вероятности кислотных дождей. Что будет завтра, и какие прогнозы – неизвестно. «Майдановская» власть скрывает реальное положение дел. Уже сегодня от местных жителей поступает информация, что домашняя птица и домашний скот двух приграничных районов Херсонской области падают, слабеют на глазах», – написал на своей странице в Facebook Журавко.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты, который используется армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». После выброса вещества, металлические предметы в Армянске покрылись ржавчиной. В сентябре эксперты зафиксировали в городе превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида, после чего из города начали вывозить детей в санатории и лагеря. Тогда же было объявлено о запуске процесса по временному прекращению работы завода. Печи останавливались в течение недели.

«Херсонцы! Если вы сегодня не поднимитесь, и не заставите эту власть пустить воду в Северо-Крымский канал, то последствия будут куда масштабнее. Я хочу, чтобы вы поняли, что без наличия необходимого количества воды локализовать возникшую техногенную катастрофу, будет невозможно. Даже если закроют и остановят завод «Титан», то вода все равно понадобится», – заявил Журавко.

Тем временем, украинские чиновники не просто умалчивают правду о том, какие их решения привели к такой ситуации в Крыму и ее влиянию на Херсонскую область, но и прибегают к методам информационной войны. К примеру, так называемый постпред президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин без каких-либо аргументов опроверг выводы экспертов об испарении из кислотонакопителя, заявив, что это является лишь хитрой уловкой властей Крыма, чтобы заставить снять с полуострова водную блокаду. Однако, как считает Бабин, «население в воде этой не нуждается», поэтому блокада продолжится.

Как сообщал «Новый День», ранее Журавко обращал внимание украинских властей на то, что попытки навредить Крыму всяческими блокадами уже обернулись социальным коллапсом на Херсонщине.

Херсонская область, Леонид Маковецкий

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