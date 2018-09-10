Назначенец Порошенко в Крыму пообещал лечь телом на пути днепровской воды

Водная блокада Крыма не будет прекращена ни при каких условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Украины считают создание условий дефицита воды на полуострове частью государственной политики. Поэтому даже экологический инцидент в Армянске, на последствия которого жалуются жители Херсонской области, не вынудит Киев пустить днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, чтобы улучшить ситуацию после выброса с химзавода.

«Мы любой ценой не дадим эту воду. Население в этой воде не нуждается, вода нужна предприятиям, и они эту воду не получат. У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шажочками подвести нас под подачу этой воды не будет. Это государственная политика. Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую», – заверил в эфире одного из украинских телеканалов представитель президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин.

Напомним, Украина прекратила поставки воды в Крым в 2014 году. Украинские чиновники периодически делают заявления, выдвигая абсурдные требования, выполнив которые российская сторона якобы сможет рассчитывать на запуск Северо-Крымского канала. Однако, как предполагают эксперты, у Киева нет реальных планов возобновить поставки. Так как в представлении украинских чиновников, дефицит воды осложнит развитие промышленного сектора в республике, и он в конечном итоге станет «неудобен» Кремлю. За этим, как надеется и утверждает Бабин, может последовать «возвращение» Крыма Украине.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.09.18

Певица Легкоступова и глава Феодосии не сошлись во взглядах на местную культуру. / Экс-депутат Верховной Рады: Водная блокада Крыма добьёт Херсонскую область. / С ФЦП – в светлое будущее: Крыму и Севастополю подкинули дополнительные 40 миллиардов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»