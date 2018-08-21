Украина решила уничтожить промышленность Крыма

В так называемом представительстве президента Украины в АРК рассказали о планах по «возвращению» Крыма в состав «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в представительстве заявили, что власти Украины не решились пойти на военный захват Крыма и избрали путь экономического давления на Россию.

Постпред Петра Порошенко в АРК Борис Бабин в интервью украинским СМИ уточнил, что давление, в первую очередь, будет оказываться непосредственно на сам Крым. На Украине надеются на разрушение промышленного сектора полуострова, после чего он станет еще более «неудобен» для России. Украинские чиновники рассчитывают на крах предприятий из-за дефицита воды, возникшего после перекрытия Северо-Крымского канала.

«Если они убедятся, что воду мы им не дадим – а мы воду им не дадим, – дальше будет выбор: то ли брать ее силой, то ли смиряться с ситуацией и ограничивать промышленные мощности полуострова. Думаю, если мы надлежащим образом усилим оборону южных районов – а вы знаете, что президент Украины, министр обороны уделяют этим вопросам постоянное внимание, – то россияне выберут путь постепенного сворачивания промышленности Крыма», – заявил Бабин.

Отметим, что Крым существует без украинской воды уже 4 года.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 21.08.18

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