Ударим озеленением по катастрофе: в Армянске вознамерились облагородить территорию вокруг музея «Крымский титан»

После экологической катастрофы, произошедшей на севере Крыма, коммунальщики и городские власти Армянска и Красноперекопска срочно озаботились озеленением и декоративной отделкой части своих городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация размещена на сайте госзакупок.

Напомним, кислотные осадки выпали на севере Крыма 24 августа. А 27 августа красноперекопский МУП «Жилищно-эксплуатационное объединение» объявило о том, что ищет подрядчика, который за 30 дней после заключения контракта благоустроит три дворовых территории города Красноперекопска в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Общая стоимость работ – 8,5 млн руб. Источник финансирования – бюджет Республики Крым.

Интересно, что технические задания, входящие в конкурсную документацию, не разъясняют, в чем состоит благоустройство: там есть слова «работы отделочные декоративные», есть требования к гвоздям, пиломатериалам хвойных пород и двойным канатам.

Первая строка техзадания выглядит так: «1. (далее – работы).». То есть, на что конкретно будут направлены 8,5 млн – неизвестно. Но деньги нужно срочно потратить и о благоустройстве доложить.

В Армянске аналогичный конкурс проводит сама городская администрация, которая догадалась, кроме «работ по формированию городской среды», использовать еще и слово «озеленение».

Там 9 млн 432 тыс рублей намерены потратить на дворы с адресами ул. Гайдара д.14, ул. Железнодорожная д.2, ул. Генерала Васильева д.23. По случайности в этом же квартале находится и музей завода «Крымский титан». В чем заключаются работы, из техзадания тоже понять нельзя, но указано: «через дворы осуществляется подъезд или подход к жилым домам, в них проводится досуг и отдых, используются для бытовых нужд».

Похоже, подъезд к музею в ожидании высоких гостей украсят.

С источником финансирования спешного благоустройства Армянска тоже не все понятно: в одном из документов указан городской бюджет, в другом – республиканский.

Между тем, сегодня крымские власти объявили о приостановке производства на заводе «Крымский титан» и об эвакуации детей из Армянска.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.09.18

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