В северном Крыму не разрешили бурить водные скважины

В Крыму с начала года выдано 125 лицензий на добычу подземных вод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии и природных ресурсов Крыма обнародовало обновленный реестр лицензий на пользование участками недр – к началу мая таковых в республике действует 1 тысяча 185.

В текущем году выдано 128. Одна – на разведку и добычу песков на Казантипе, две – на разведку и добычу известняка (в Красногвардейском и Раздольненском районах). Остальные разрешения относятся к изучению, разведке и добыче подземных вод в нескольких районах Крыма.

Напомним, из-за чрезмерной добычи в северном Крыму подземные водоносные горизонты засоляются. Минерализация воды в Красноперекопском районе сегодня превышает норму Санпина в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала.

Проблему там временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но сегодня этих запасов уже не хватает для стабильной работы химических предприятий севера Крыма – завода двуокиси титана и «Крымсоды». О строительстве станции, которая подавала бы на химпредприятия опресненную воду Сиваша, уже не говорят – нет ни денег, ни лишней электроэнергии.

Поэтому важно отметить, что с начала года не было выдано новых лицензий на добычу подземных вод на севере Крыма.

В то же время минэкологии информирует об успехах в своей работе: его сотрудниками выявлен нарушитель. Житель села Ботаническое (Раздольненский район) привлечен к административной ответственности за пользование скважиной без лицензии на право пользования участками недр местного значения. Ему придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.05.18

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