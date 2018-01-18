Жители северного Крыма вынуждены пить опасную воду

Питьевая вода на севере Крыма не соответствует требованиям качества. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду, – заявил крымский премьер. – Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая».

Меры по устранению проблемы поручено проработать министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минерализация воды в Красноперекопском районе превышает норму в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала. Проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но сегодня этих запасов уже не хватает.

Между тем, регулярное употребление жесткой воды вызывает серьезные заболевания почек, пищеварительной, опорно-двигательной и сердечнососудистой систем.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 18.01.18

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