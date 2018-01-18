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Четверг, 18 января 2018, 09:56 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Жители северного Крыма вынуждены пить опасную воду

Питьевая вода на севере Крыма не соответствует требованиям качества. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду, – заявил крымский премьер. – Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая».

Меры по устранению проблемы поручено проработать министерству жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минерализация воды в Красноперекопском районе превышает норму в 5 – 6 раз из-за засоления подземных пластов, активизировавшегося в 2014 году после перекрытия Северо-Крымского канала. Проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды, но сегодня этих запасов уже не хватает.

Между тем, регулярное употребление жесткой воды вызывает серьезные заболевания почек, пищеварительной, опорно-двигательной и сердечнососудистой систем.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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