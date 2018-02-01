В тарифах на воду в Крыму буду разбираться ученые

В вопросах формирования тарифов на воду в Крыму будут разбираться ученые. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 сентября 2017 года в Крыму начал действовать льготный тариф на питьевую воду и водоотведение: стоимость оплаты не должна превышать 35 рублей за кубический метр (с учетом НДС). Компенсацию разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен взял на себя бюджет республики. Тариф вводился с целью ограничить рост на воду, но на деле привел к обратному эффекту: в ряде населенных пунктов плату за воду подняли до максимально допустимой, увеличив тем самым нагрузку на население.

Правительство республики обязало все управляющие компании до 22 января разобраться с ценами и выйти на новую – обоснованную линейку тарифов. Однако проблема остается нерешенной: 31 января, во время визита Сергея Аксенова в Симферопольский район, крымчане опять массово жаловались на завышенные тарифы. Коммунальщики, в свою очередь, заявляют об убытках, которые они несут из-за тарифов, не отвечающих экономическим реалиям.

«Совместно с профессорским составом Крымского федерального университета, докторами экономических наук проведем полный анализ тарифной политики. Уверен, что взаимодействие с нашей профессурой поможет более детально разобраться в вопросе, – заявил Сергей Аксенов. – В то же время обращаюсь к главам сельских поселений и руководству районов. Безусловно, выполнять решения вышестоящих организаций необходимо, однако когда невооруженным глазом видны проблемы или несоответствия в поручениях, следует доводить данную информацию до кураторов района и меня персонально. Не сомневаюсь, впредь подобные проблемы будут решаться более системно».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.02.18

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