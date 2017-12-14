Получилось, как всегда: в Крыму умудряются обирать население с помощью льготных тарифов

Правительство Крыма проверит обоснованность тарифов в жилищно-коммунальном секторе, установленных на 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ГУП РК «Вода Крыма» приняло решение о повышении тарифов в ряде населенных пунктов, не приводя никаких экономически обоснованных расчетов. В результате, цена за один кубометр воды поднялась до 35 рублей.

«Увы, умы чиновников рождают очень спорные решения, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Так, правительство Республики Крым установило верхнюю планку стоимости в размере 35 рублей. Идея была проста: не допустить, чтобы крымчане в отдельных районах полуострова переплачивали за воду. Что сделали чиновники? Подняли стоимость до 35 рублей всем. К сожалению, нынешний тариф остается действительным, однако наша задача как властей Крыма проверить экономическое обоснование подобного изменения тарифной сетки».

Напомним, предельная величина тарифа на питьевую воду и водоотведение в размере 35 рублей за кубометр была установлена в Крыму с 1 сентября. Разница между установленным тарифом и экономически обоснованным уровнем цен компенсируется водоснабжающим организациям из бюджета республики.

Итоги проверки обоснованности тарифов подведут на следующей неделе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 14.12.17

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