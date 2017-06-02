Новые горизонты: Крым приступил к глубокому бурению

Ситуация с водоснабжением северного Крыма остается напряженной, принимаемые меры носят временный характер.

Поставлена задача докопаться до следующих водоносных горизонтов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водоснабжение северного Крыма, где, кроме населения, значительного количества воды требуют крупнейшие химические предприятия «Крымсода» и «Титановые инвестиции» (бывший «Крымский титан»), глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев назвал серьезным проблемным вопросом.

Красноперекопск и Армянск являются моногородами, существующими вокруг этих заводов. Они питались днепровской водой, подаваемой по Северо-Крымскому каналу. После перекрытия канала Украиной вода и населению, и заводам стала подаваться из скважин. За три года они истощились: «Определенное ухудшение ситуации наблюдается, – аккуратно формулирует министр. – Мы провели несколько совещаний на эту тему, ищем варианты, каким образом продолжить работу этих предприятий, решить и политическую задачу, и природоохранную».

Сегодня принято решение найти более глубокие источники воды – на глубине 250-280 м. И «Титан», и «Крымсода» уже проводят эти работы: «Будут бурить скважины на следующий водоносный горизонт, – тяжело вздыхает Нараев. – их задача – до нового года уйти на новые водоносные горизонты, потребление воды с основных горизонтов будет сведено к минимуму».

Кардинальным решением вопроса является или возобновление подачи днепровской воды, или опреснение сивашской. Но на проект строительства опреснительной станции у хозяев завода (а это по-прежнему структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа) денег нет.

«Наверное, задача государства – решить с учредителями эту проблему, – полагает министр Нараев, – может, должен быть какой-то проект государственно-частного партнерства».

Напомним, ранее руководство Министерства энергетики Крыма говорило о строительстве опреснительной станции на севере Крыма – проекте стоимостью 40 млрд руб – как о деле решенном.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.06.17

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