Пятница, 2 июня 2017, 21:10 мск

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Новые горизонты: Крым приступил к глубокому бурению

Новые горизонты: Крым приступил к глубокому бурению

Ситуация с водоснабжением северного Крыма остается напряженной, принимаемые меры носят временный характер.

Поставлена задача докопаться до следующих водоносных горизонтов

Как передает корреспондент РИА , водоснабжение северного Крыма, где, кроме населения, значительного количества воды требуют крупнейшие химические предприятия «Крымсода» и «Титановые инвестиции» (бывший «Крымский титан»), глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев назвал серьезным проблемным вопросом.

Красноперекопск и Армянск являются моногородами, существующими вокруг этих заводов. Они питались днепровской водой, подаваемой по Северо-Крымскому каналу. После перекрытия канала Украиной вода и населению, и заводам стала подаваться из скважин. За три года они истощились: «Определенное ухудшение ситуации наблюдается, – аккуратно формулирует министр. – Мы провели несколько совещаний на эту тему, ищем варианты, каким образом продолжить работу этих предприятий, решить и политическую задачу, и природоохранную».

Сегодня принято решение найти более глубокие источники воды – на глубине 250-280 м. И «Титан», и «Крымсода» уже проводят эти работы: «Будут бурить скважины на следующий водоносный горизонт, – тяжело вздыхает Нараев. – их задача – до нового года уйти на новые водоносные горизонты, потребление воды с основных горизонтов будет сведено к минимуму».

Кардинальным решением вопроса является или возобновление подачи днепровской воды, или опреснение сивашской. Но на проект строительства опреснительной станции у хозяев завода (а это по-прежнему структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа) денег нет.

«Наверное, задача государства – решить с учредителями эту проблему, – полагает министр Нараев, – может, должен быть какой-то проект государственно-частного партнерства».

Напомним, ранее руководство Министерства энергетики Крыма говорило о строительстве опреснительной станции на севере Крыма – проекте стоимостью 40 млрд руб – как о деле решенном.

Симферополь, Ольга Картошина

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