Власти Армянска в шесть раз увеличили бюджетные траты на телевизионное убеждение населения

Администрация города Армянска многократно увеличила расходы на телерекламу собственных достижений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», В 2016 году услуги по производству и телевизионной трансляции видеоматериалов о деятельности органов местного самоуправления города Армянска, социально-значимых для населения событиях и мероприятиях в телевизионном эфире обошлись городской казне в 406 тыс руб. В прошлом – уже в 1 млн 226 тыс.

Накануне на сайте госзакупок появилось объявление о конкурсе на закупку 222 мин телетрансляций о деятельности горадминистрации. Теперь освещение ее деяний будет стоить 2 млн 383 тыс руб.

Напомним, летом прошлого года в Армянске произошла экологическая катастрофа – кислотный накопитель градообразующего предприятия (завода «Крымский титан») пересох, ядовитые химические вещества из него попали в воздух. Администрация города и правительство Крыма пять дней скрывали истинное положение вещей, и только через неделю начали вывозить из города детей. Прибывшие на место московские специалисты подтвердили наличие сернистого ангидрида в воздухе. Абсолютные цифры содержания вредных веществ в Армянске и близлежащих населенных пунктах власть так и не обнародовала.

Впрочем, многократное увеличение затрат на рассказ об успехах власти может быть связан не только с намерением регулярно докладывать напуганным жителям о «безопасной экологической обстановке», но и с предстоящими осенью выборами в местные органы власти.

В прошлые годы конкурс по оказанию подобной услуги выигрывало местное МУП «Северный Крым» (учредитель – сама Администрация города Армянска).

В социальной сети Facebook на странице и.о. директора муниципальной телерадиокомпании «Северный Крым» Виктории Мирчевой указано, что она одновременно управляет ФБ-страницами «Единая Россия Армянск» и «ТРК «Северный Крым»».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 22.01.19

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