На Кипре арестовали имущество украинского олигарха по иску российского банка

Суд Кипра арестовал имущество украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Активы миллиардера были заморожены по иску российского банка ВТБ, которому подконтрольные олигарху структуры задолжали в общей сложности более 2,5 млрд рублей.

По данным источников «Коммерсанта», арест наложили на имущество миллиардера и Group DF Holdings Limited, которая является фактически головной компанией Фирташа, а также Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. По словам собеседников издания, иск к бизнесмену, а также «ряду связанных с ним лиц и компаний» о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на 45,7 млн долларов.

Фирмы «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму, взяли кредит в ВТБ в 2015 году. Однако уже на следующий год компании перестали выполнять обязательства по займу. При этом «Титановые инвестиции» продолжали выплачивать задолженность компаниям, которые имеют отношение к структурам Фирташа. В ВТБ пришли к выводу, что «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Есть подозрение, что деньги попросту выводятся через кипрские офшоры.

В ВТБ подтвердили арест активов миллиардера, но разглашать детали дела не стали. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,– заявили в банке. В Group DF Holdings Limited отказались комментировать сложившуюся ситуацию.

Стоит отметить, что Фирташ входит в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием. Его активы в основном сосредоточены на Украине, это в том числе ключевые мощности страны по производству азотных удобрений, которые объединены в подконтрольный Group DF холдинг Ostchem. У бизнесмена также есть два химических завода «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода», которые после референдума 2014 года оказались за границей.

Как ранее сообщал «Новый День», в 2013 году Генеральная прокуратура Украины потребовала от ЧАО «Крымский Титан» возместить государству 3,6 млн грн за загрязнение атмосферного воздуха фтористым водородом. Уже после присоединения Крыма к России осенью 2018 года собственнику химзавода разрешили возобновить производство без предварительного возмещения ущерба природе после аварии на кислотонакопителе. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что план ликвидации последствий составлен. Он рассчитан на финансирование в районе 700 млн рублей.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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