Директор крымского завода украинского олигарха предстанет перед судом за отравление атмосферы

Бывший директор химзавода в Армянске предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей) и ч. 2 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, если эти деяния повлекли загрязнение или изменение природных свойств воздуха, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что действующий на тот момент генеральный директор филиала предприятия для создания видимости эффективной работы и сокрытия от контролирующих органов существующей чрезвычайной ситуации с кислотонакопителем, принял решение о продолжении его эксплуатации.

В период с середины августа по сентябрь 2018 года в кислотонакопителе филиала в результате превышения концентрации серной кислоты и высокой атмосферной температуры произошла серия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Армянск и села Перекоп. Вышеуказанные преступные действия директора филиала в свою очередь повлекли по неосторожности массовое заболевание жителей этих населенных пунктов, что подтверждается заключениями судебно-медицинских экспертиз, причинен существенный вред окружающей среде», – заявили в ведомстве.

Дело экс-директора с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество предприятия наложен арест на общую сумму более 108 миллионов рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь с 23 на 24 августа произошло испарение содержимого накопителя кислоты химзавода. Эксперты зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации сернистого ангидрида в пять раз в сентябре, после чего из Армянска и вывезли детей в санатории и лагеря. Режим ЧС в городе был введен 14 сентября, но его отменили уже 23 сентября.

Между тем, в правительстве Крыма рассказали о работе научных организаций и об ожидании заключений специалистов для определения подходящего способа ликвидации последствий химического выброса.

Ученые должны установить, какие мероприятия следует провести с кислотонакопителями, чтобы они не создавали опасных для жизни и здоровья крымчан проблем.

20 сентября республиканские медики заявили, что жалобы пострадавших жителей Армянска вызваны «осенью и стрессами».

А уже в конце октября предприятие возобновило работу на полную мощность.

Симферополь, Лиана Макоба

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