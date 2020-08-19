На севере Крыма произошел выброс сернистого ангидрида

На предприятии ООО «Титановые инвестиции» в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Об этом сообщил директор завода Эдуард Курмачев.

По его словам, на предприятие поставили некачественное оборудование, и его пришлось закрыть на ремонт. Вчера сернокислотный цех начали разогревать, готовя к запуску. «Технологический переход с разогрева на запуск на сере, чтобы производить дальше серную кислоту, был сегодня утром – где-то в 6:30. Так как цех после ремонта холодный, сырой, то первые несколько минут был через основную трубу этого цеха незначительный выброс облака сернистого ангидрида. Это облако частично попало на территорию предприятия», – заявил руководитель предприятия.

Глава Армянска Василий Телиженко заверил, что до конца недели замеры содержания вредных веществ в воздухе будут делать 4 раза в день. Пока, по его словам, превышения ПДК не выявлено.

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 19.08.20

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