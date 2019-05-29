Отстой: на севере Крыма появится еще один потенциально опасный пруд

Многострадальному крымскому городу Армянску обещают еще один пруд-накопитель отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вблизи Армянска уже существует ядовитое озеро-отстойник. Оно имеет размер 10 км на 4 км – туда сливает отходы своего производства, содержащие серную кислоту, градообразующее предприятие (бывший «Крымский титан»). После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала объемы воды, используемые «Титаном», были сильно ограничены. Отстойник стал мелеть, концентрация вредных химических соединений в нем выросла. Прошлым летом это привело к экологической катастрофе, факт которой крымские власти пытались скрыть, что привело к более серьезным последствиям.

Ядовитое озеро тогда совсем высохло. Разнесенные ветром соли серной кислоты попали в воздух и для начала выпали едкой росой в Армянске. Жители стали задыхаться, но власть не обращала внимания на жалобы горожан и уверяла, что в Армянске и соседних селах ничего страшного не происходит. Опавшие в конце августа листья и облезшие хромированные детали автомобилей чиновники не заметили.

Эвакуация детей из города началась только через неделю, после приезда московских специалистов. Завод «Титан» временно остановили, но вскоре минздрав Крыма доложил, что ситуация в городе вошла в норму. Абсолютные цифры концентрации диоксида серы в воздухе в критические дни опубликованы не были.

В октябре, объясняя возобновление работы «Титана», глава Крыма Сергей Аксёнов туманно объяснял, что мнительные жители города продолжают обращаться к медикам, но «после прохождения полного обследования в большинстве случаев это говорит о том, что хронические заболевания дают определенные ситуации, обострения на определенный период».

Химзавод снова заработал, в его технологиях кардинально ничего не поменялось, кислота по-прежнему течет в тот же открытый солнцу и ветру отстойник. Туда же сливаются и стоки городской канализации.

После жесткой критики администрация Армянска озаботилась тем, чтобы заводские химические стоки хотя бы отделить от своих, городских. Был объявлен конкурс на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Строительство комплексных очистных сооружений систем водоотведения города».

На проектные работы из городского бюджета планируется выделить 17 млн руб. Срок принятия заявок от участников тендера был сдвинут – понадобились некоторые разъяснения к условиям конкурса.

В конкурсной документации, в частности, в техническом задании, подписанном главой горадминистрации Василием Телиженко, есть несколько любопытных моментов.

Срок исполнения проекта – в том числе с получением необходимых экспертиз – 1 декабря 2019 года.

На территории строительства потребуется снос произрастающих там зеленых насаждений. Разрешение на эту непопулярную среди жителей отравленной степи «операцию» должен получить исполнитель работ.

Максимальная производительность очистных сооружений планируется в объеме 8 тыс кубометров в сутки (строительство в две очереди: 5 и 3 тыс кубов). Далее технология такова: очищенные стоки потекут в промежуточный пруд – накопитель объемом 250 тыс кубометров. Если предположить, что его глубина составит 2,5 м, то он займет площадь в один гектар. Там очищенные стоки городской канализации будут отстаиваться в течение месяца.

То есть многострадальный Армянск гарантировано получит еще один потенциально опасный водоем – ведь о степени очистки сточных вод администрация города в техзадании ничего не говорит.

Далее цитата из техзадания: «От пруда накопителя предусмотреть строительство выпуска очищенных сточных вод в Северо-Крымский канал и существующий напорный канализационный коллектор».

Куда эти стоки потекут – неизвестно. В последнее время в Крыму много говорят об использовании опустевшего русла Северо-Крымского канала: одни предлагают подавать по нему питьевую воду, добытую из новых водозаборов, в населенные пункты Восточного Крыма, другие – воду для орошения сельхозугодий.

Тем временем «Титану» разрешили пробурить несколько новых скважин. Специалисты «Водоканала» откровенно говорят, что это уже имело негативные последствия – засоление действующих скважин и необходимость уйти на более глубокие горизонты для добычи пресной воды.

О том, что очищенные бытовые стоки Армянска будет использовать оставшийся без воды «Крымский титан», не обещает никто.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.05.19

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