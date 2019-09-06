Огромные долги, последствия ЧП не ликвидированы: «Крымский титан» сменил собственника

На предприятии «Крымский титан» сменился собственник – об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сделка была завершена в прошлом месяце. Ранее завод в Армянске принадлежал украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Имя нового собственника не разглашается.

Зато сообщается, что долг предприятия перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,8 млрд рублей. И последствия прошлогоднего ЧП до сих пор не ликвидированы – новый собственник, по словам Аксенова, только приступил к подготовке соответствующих предложений.

Глава Крыма подчеркнул, что закрывать предприятие никто не собирается, но если требования к безопасности производства не будут выполнены, его попросту национализируют: «Если новый собственник не готов выполнить взятые на себя обязательства, завод будет в государственной собственности, – заявил Аксенов. – Я обещаю сохранение всех рабочих мест и трудового коллектива».

В самом городе вспоминают, что власти Крыма уже гарантировали им и безопасность, и оздоровление детей, но дальше разговоров дело не пошло:

«Сегодня, конечно же, по сравнению с прошлым годом, не такой резкий запах в воздухе, но, что бы нам не говорили официально и неофициально, всё же льётся из глаз, из носа, и режет в горле. Это не насморк, и не амброзия (не надо переубеждать и что-то доказывать – НАДОЕЛО!) Листья меняют свой цвет, и не из-за того, что пришла осень (мы знаем золотой цвет осени), а из-за того, что всё-таки выбросы есть! Этой зимой несколько раз вызывали в следственный отдел (и не только одних нас), делали медэкспертизу, есть результаты и последствия... Но со стороны власти толку никакого – только время потеряли. По телевизору Аксёнов и Константинов конкретно для Армянска говорили и обещали, что наше «здравоохранение» летом выделит каждому ребёнку путёвки на оздоровление! ЛОЖЬ! Никто за всё лето даже не предложил, хотя мои дети проходили школьный медосмотр (как всегда для галочки)... Уехать некуда, не на что... Смотришь на это всё... и опускаются руки, остаётся только продолжать жить, плыть по течению... Обидно, что нас перестали считать за людей, хоть закричись о помощи...», – написала горожанка в группе «Черный список Армянска» в соцсетях.

Участники обсуждения, в основном, поддерживают автора поста, но некоторые считают, что все жалобы не имеют смысла:

«О какой помощи идет речь? Нереально взять и переселить весь город. А если завод решат закрыть – люди первые будут против. Пока есть нехватка воды в кислонакопителе – будет запах. Вещество даже в очень маленьких количествах его образует, и все химики это понимают».

В министерстве экологии Крыма привычно отвечают: «Контроль есть, превышений ПДК нет».

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 06.09.19

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