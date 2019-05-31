Бизнес-интересы политиков грозят уничтожением экосистемы Крыма

Жители Западного Крыма собирают подписи под петицией, адресованной Минприроды РФ и лично главе РК Сергею Аксенову: крымчане требуют прекратить варварскую выкачку песка из акватории залива Донузлав, заявляя об уничтожении экосистемы, пляжей и курорта вообще.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «песочная проблема» в Западном Крыму возникла не вчера. В украинские времена евпаторийский песок добывали легально и нелегально: «высокие фуражки», фирмы, связанные с депутатами Верховного совета Крыма и экс-губернатором Севастополя. Долгое время добыча песка была единственным видом деятельности Евпаторийского морского торгового порта. Поэтому понятно, что ни эти влиятельные люди, ни власть не хотели слышать доводов ученых.

В 2014 году глава Крыма Сергей Аксёнов категорично заявлял: «Пока не будет заключений специалистов-экологов, никто ничего добывать не будет!». Однако через год «смягчил» риторику: поручено «провести общественные слушания и экспертизу воздействия добычи песка на процесс сокращения евпаторийских пляжей».

«Огульно нельзя требовать запретить добычу песка, – заявляла в августе 2016 года замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Наталия Сологуб. – Нужно определить критические нагрузки на экосистему и какой объем можно добывать».

В том же 2016 сити-менеджер Евпатории Андрей Филонов уверенно утверждал, что размыв пляжей не связан с добычей песка.

Как результат: в «переходном» 2014 году в Крыму было добыто 110 тыс тонн песка, в 2016-м – 446 тыс тонн.

В декабре 2017 Совмин внес изменения в инвестиционную программу и план капитального ремонта РК на 2018-2020 годы, включив в нее берегоукрепление и восстановление пляжной зоны Евпатории.

В документах отмечалось: «под угрозой устойчивость берегов и всех сооружений, находящихся в непосредственной близости к зоне уреза воды в период зимних штормов. Отсрочка выполнения берегоукрепительных работ может привести к невозместимой потере главного назначения курорта». И назывались причины размыва пляжной полосы: природные – устойчивое повышение уровня мирового океана, эволюция бухтовых берегов в процессе развития; техногенные – отбор песка с пляжей, строительство в береговой зоне.

Тем не менее, добыча песка на Западе Крыма не прекратилась.

«Из-за варварской выкачки песка, пляжи, которые природа намывала более тысячи (!) лет, местами сократилась на 50 метров или исчезли совсем, – заявляют авторы петиции. – В Евпатории на пляж завозят песок со дна, не пригодный для отдыха и псаммотерапии (лечения нагретым песком – прим.НД).

Это настолько выгодный бизнес, что дельцам нет дела до местных жителей, экологов и учёных, которые категорически против выкачки песка, уничтожающей краснокнижные виды, экосистему и лучший в России курорт для отдыха с детьми

Когда местные жители снова выступили против выкачки песка, в посёлке Мирный было организовано повторное собрание по вопросу добычи песка на Южной косе Донузлава, прошедшее с нарушениями.

Для лоббирования решения приехали посторонние люди (около полусотни машин и три (!) автобуса), не имеющие право участвовать в голосовании, и был ограничен доступ жителей посёлка Мирный. Так было принято решение за добычу песка.

Требуем прекратить варварскую выкачку песка из акватории залива Донузлав ввиду причинения ущерба ихтиофауне и флоре, уничтожения экосистемы, пляжей и курорта».

«Донузлав – это достояние Крыма, а не локация варварской добычи песка! Обогащение одних персон не должно происходить за счёт уничтожения целых экосистем уникального залива», – заявляют подписавшие петицию.

«Я живу здесь, это мой дом! Дно озера уже усеяно панцирями мёртвых малюсков. Иногда плаваю в маске и видела масштабы бедствия своими глазами. Раньше в озере даже осетр водился, а теперь простую кефаль не встретишь», – рассказывают крымчане.

Надежда на то, что и минэкологии Крыма, и глава республики пойдут навстречу авторам петиции, весьма призрачна: власти республики заинтересованы в наращивании объемов производства стройматериалов. И для разорения Донузлава у них есть железный аргумент: «Месторождение на Донузлаве – это единственное месторождение в Крыму, песок из которого более или менее соответствует требованием ГОСТа. Больше такого песка для дорог и другого строительства, который бы соответствовал российскому ГОСТу, в Крыму нет», – заявили в Минэкологии.

«Для Крыма вопрос создания карьеров или запрета на них – не только экологический и социальный. В первую очередь – коммерческий и политический, причем выходящий за пределы России, – писала в марте 2017 года «Лента.ру». – На 31 января 2017 года в реестр выданных Минэкологии РК лицензий на пользование участками недр местного значения занесено 677 лицензий, из них 201 – на стройматериалы. А в реестре лицензий на эксплуатацию участков недр, право пользования которыми регулируется федеральным законодательством, – 101 лицензия, из них 12 – на стройматериалы. Среди тех, кто получил лицензии, много знакомых для жителей полуострова имен (далее использованы данные ЕГРЮЛ РФ, ЕГР Украины, центра корпоративной информации «Интерфакс» – прим. «Ленты.ру»).

К примеру, крымскую компанию «Альминский завод строительных материалов» – добыча известняка в Бахчисарайском районе – через украинское ПАО «Альминский камень» контролирует украинский миллиардер, депутат Верховной Рады Сергей Тарута. Фирму «Белогорское карьероуправление» – известняк в Белогорском районе – бывший депутат Рады Борис Дейч и его компаньон, бывший депутат Госсовета Крыма Анатолий Синюк. Фирму «Белогорские известняки» – известняк в Белогорском районе – депутат Госсовета Крыма Владислав Шмельков (предположительно, связан с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем).

Компания «Камни Крыма» – кварцевый песок в Ленинском районе – подконтрольна супруге спикера Госсовета Крыма (Владимира Константинова) Елене Константиновой и депутату Госсовета Крыма Владимиру Ясинскому. ООО «Стройпрогресс» – щебенка в Симферопольском районе и Феодосии – семье депутата Госсовета Крыма Фрунзе Мардояна. Фирма «Коралл Алушта» – известняк в Сакском районе – близкому к главе Крыма (Сергею Аксенову) Сергею Хондо (ранее возглавлял ГУП «Крымэкоресурсы») и сыну пойманного на взятке бывшего руководителя управления ФНС по Крыму Николаю Качанову.

ООО «Агростроительная фирма «Меотис»» – известняк в Сакском и Первомайском районах – контролируется близким к главе Крыма депутатом Госсовета Николаем Высоцким. Фирма «Крымпарксервис» – песок в Белогорском районе – депутатом Госсовета Ксенией Дорофеевой, близкой к бывшему вице-премьеру Крыма Николаю Янаки. ООО «Стандартстрой» – песчано-гравийная смесь в Сакском и Красногвардейском районах – семьей депутата Госсовета Крыма Сергея Бородкина, близкого к Сергею Аксенову (согласно ЕГРЮЛ РФ, Сергей Бородкин и Елена Аксенова, супруга главы РК, являются партнерами по фирме «Стэлс-Юг»).

Да и сам министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев не так уж далек от этого бизнеса. Его брат Владимир Нараев – заместитель директора ООО «Ген Инвест», занимающегося изготовлением стройматериалов, в которых используются добываемые в карьерах щебенка, песок и другие ископаемые. Эта фирма, кстати, в 2016 году была оштрафована за добычу песка у Азовского моря – с нарушением специального режима осуществления деятельности в прибрежной защитной полосе водного объекта».

С тех пор на добычу песка в Крыму выдано еще полтора десятка лицензий.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 31.05.19

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